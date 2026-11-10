Κορεάτης TikToker τραγουδά Κατερίνα Λιόλιου και γίνεται viral – Αποθεώνουν την ερμηνεία του

Ένας Κορεάτης TikToker αποδεικνύει ότι ο καημός, ο έρωτας και το ελληνικό λαϊκό τραγούδι δεν γνωρίζουν σύνορα! Ο Korean Hong, που φαίνεται πως έχει ιδιαίτερη αδυναμία στην ελληνική μουσική, μετατρέπει το αυτοκίνητό του σε… πίστα και ερμηνεύει με τον δικό του τρόπο την «Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη» της Κατερίνας Λιόλιου.

Με ελληνικούς στίχους, κέφι και μπόλικη διάθεση, ο νεαρός Κορεάτης δίνει τη δική του παράσταση χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Ελλάδα.

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Το βίντεο έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερες από 173.000 προβολές στο TikTok, αποδεικνύοντας ότι τα ελληνικά λαϊκά μπορούν να βρουν φανατικούς θαυμαστές ακόμη και στην άλλη άκρη του κόσμου.

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Πηγή: TikTok / @korean_hong