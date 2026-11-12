Ραούλ: Ο θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης αναλαμβάνει προπονητής της Ρεάλ Οβιέδο! (pic)

Ο 48χρονος τεχνικός αναλαμβάνει για πρώτη φορά την καθοδήγηση ανδρικής επαγγελματικής ομάδας, αφήνοντας τις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης για τη La Liga 2

Ο Ραούλ Γκονθάλεθ, ένας από τους μεγαλύτερους θρύλους στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης, κάνει το επόμενο βήμα στην προπονητική του καριέρα, καθώς αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Οβιέδο, η οποία αγωνίζεται στη La Liga 2. Ο άλλοτε εμβληματικός επιθετικός των «μερένγκες» αναλαμβάνει για πρώτη φορά ανδρική επαγγελματική ομάδα, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία του στους πάγκους.

View this post on X Διαφήμιση Διαφήμιση

Ο Ισπανός, που έχει συνδέσει το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Ρεάλ ως ποδοσφαιριστής, αφήνει πίσω του τα χρόνια παρουσίας στις ακαδημίες του συλλόγου και ετοιμάζεται για μια διαφορετική πρόκληση. Αυτή τη φορά θα έχει την ευθύνη μιας πρώτης ομάδας, με στόχο να μεταφέρει την εμπειρία και τις ποδοσφαιρικές του γνώσεις στο νέο του περιβάλλον.

Από τον θρύλο της Ρεάλ στον πάγκο της Οβιέδο

Μετά την ολοκλήρωση της σπουδαίας ποδοσφαιρικής του καριέρας, ο Ραούλ στράφηκε στην προπονητική, αναλαμβάνοντας αρχικά ομάδες των ακαδημιών της Ρεάλ Μαδρίτης. Σημαντικό σταθμό αποτέλεσε η παρουσία του στην Καστίγια, τη δεύτερη ομάδα των Μαδριλένων, όπου απέκτησε εμπειρία στη διαχείριση νεαρών ποδοσφαιριστών.

Η Ρεάλ Οβιέδο αποτελεί πλέον την πρώτη του αποστολή σε επίπεδο ανδρικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Ο 48χρονος τεχνικός καλείται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της La Liga 2 και να αποδείξει ότι μπορεί να μεταφέρει την ποδοσφαιρική του κληρονομιά και στον πάγκο.

Για τον θρύλο της Ρεάλ, η νέα αυτή συνεργασία σηματοδοτεί την αρχή μιας σημαντικής πρόκλησης, καθώς περνά από τον ρόλο του εμβληματικού ποδοσφαιριστή σε εκείνον του προπονητή πρώτης ομάδας.