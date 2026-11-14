Stoiximan GBL: Πού και πότε θα δείτε τις αναμετρήσεις της ημέρας

Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται η δράση στη Stoiximan GBL. Η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και ο Ηρακλής έχουν τις δικές τους αγωνιστικές υποχρεώσεις, σε ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει τρία παιχνίδια με κοινή ώρα έναρξης, στις 17:30.

Η αρχή γίνεται με την αναμέτρηση της ΑΕΚ απέναντι στη Δόξα Λευκάδας. Η Ένωση θέλει να αξιοποιήσει την έδρα της και να συνεχίσει με θετικό αποτέλεσμα την πορεία της στο πρωτάθλημα, απέναντι σε μια ομάδα που θα επιδιώξει να παρουσιάσει ανταγωνιστικό πρόσωπο και να διεκδικήσει τις πιθανότητές της.

Την ίδια ώρα, η Καρδίτσα υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, σε ένα παιχνίδι με ξεχωριστό ενδιαφέρον για τη συνέχεια της Stoiximan GBL.

Οι δύο ομάδες θα αναζητήσουν τη νίκη, με τους γηπεδούχους να θέλουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους και τον Δικέφαλο να στοχεύει σε ένα σημαντικό αποτέλεσμα μακριά από τη Θεσσαλονίκη.

Στην Πάτρα, ο Προμηθέας φιλοξενεί τον Ηρακλή, με τις δύο ομάδες να θέλουν να πάρουν το θετικό αποτέλεσμα και να ενισχύσουν τη θέση τους στη βαθμολογία.

Το πρόγραμμα και οι τηλεοπτικές μεταδόσεις:

17:30: ΑΕΚ – Δόξα Λευκάδας (ΣΠΟΡ FM TV1)

ΑΕΚ – Δόξα Λευκάδας (ΣΠΟΡ FM TV1) 17:30: Καρδίτσα – ΠΑΟΚ (ΣΚΑΪ)

Καρδίτσα – ΠΑΟΚ (ΣΚΑΪ) 17:30: Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola – Ηρακλής (ΣΠΟΡ FM TV3)