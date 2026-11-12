Ολυμπιακός: Παραμένει η αφαίρεση δύο βαθμών και η ποινή επτά αγωνιστικών στον Ταϊρίκ Τζόουνς

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλύσεως Αθλητικών Διαφορών έκανε εν μέρει δεκτή την προσφυγή της ΚΑΕ μειώνοντας μόνο τα χρηματικά πρόστιμα, ενώ διατήρησε την ποινή επτά αγωνιστικών του παίκτη

Δεν δικαιώθηκε στην προσφυγή του για την αφαίρεση βαθμών ο Ολυμπιακός, καθώς το ΑΣΕΑΔ αποφάσισε να διατηρήσει την ποινή των -2 βαθμών που είχε επιβληθεί στην ΚΑΕ μετά τους περσινούς τελικούς της Stoiximan GBL. Παράλληλα, παρέμεινε και η τιμωρία επτά αγωνιστικών στον Ταϊρίκ Τζόουνς, ενώ μειώθηκε το χρηματικό πρόστιμο που αφορά τον Αμερικανό σέντερ και την ομάδα του.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλύσεως Αθλητικών Διαφορών έκανε εν μέρει δεκτή την προσφυγή της πειραϊκής ΚΑΕ, ακυρώνοντας μέρος της αρχικής απόφασης του Μονομελούς Δικαιοδοτικού Οργάνου του ΕΣΑΚΕ. Ωστόσο, απέρριψε το αίτημα για ανατροπή της αφαίρεσης βαθμών, με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να διατηρεί το -2 στη βαθμολογία του πρωταθλήματος.

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Πώς διαμορφώθηκαν οι ποινές

Με την απόφαση υπ’ αριθμόν 69/12-11-2026, το ΑΣΕΑΔ διατήρησε την αυστηρή έγγραφη επίπληξη και την ποινή επτά αγωνιστικών του Τζόουνς, αλλά μείωσε το χρηματικό πρόστιμο που είχε επιβληθεί για τη δυσφημιστική συμπεριφορά του.

Συγκεκριμένα, το πρόστιμο για το πειθαρχικό παράπτωμα της έργω εξύβρισης μειώθηκε από τις 50.000 στις 20.000 ευρώ. Αντίθετα, για την απόπειρα βιαιοπραγίας παρέμειναν η αφαίρεση δύο βαθμών από τον Ολυμπιακό και το πρόστιμο των 80.000 ευρώ, αντί των 100.000 ευρώ που είχαν αρχικά επιβληθεί.

Έτσι, η προσφυγή έγινε δεκτή μόνο ως προς τη μείωση των χρηματικών κυρώσεων, χωρίς να αλλάξει η βαθμολογική ποινή της ομάδας ούτε η αγωνιστική τιμωρία του παίκτη.

Αναλυτικά η απόφαση του ΑΣΕΑΔ

«Το Α.Σ.Ε.Α.Δ. με την υπ’ αρ. 69/12-11-2026 απόφασή του, δέχεται εν μέρει την προσφυγή. Απορρίπτει την πρόσθετη παρέμβαση. Ακυρώνει εν μέρει την υπ’ αριθμ. 129/6.7.2026 απόφαση του Μονομελούς Δικαιοδοτικού Οργάνου (Μ.Δ.Ο.) του Ελληνικού Συνδέσμου Ανωνύμων Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών (Ε.Σ.Α.Κ.Ε.).

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Μεταρρυθμίζει τις επιβληθείσες στην ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ποινές, με την ως άνω απόφαση, για τα πειθαρχικά αδικήματα της δυσφημιστικής συμπεριφοράς για το άθλημα (έργω εξύβρισης, απόπειρα βιαιοπραγίας) εκ μέρους του αθλητή της, Tyrique Jones, από αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο ύψους πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €) και από αφαίρεση δύο (2) βαθμών και χρηματικό πρόστιμο ύψους εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000 €) σε: αφενός μεν, αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €) για το πειθαρχικό παράπτωμα της δυσφημιστικής συμπεριφοράς για το άθλημα (έργω εξύβριση) εκ μέρους του αθλητή της Tyrique Jones, αφετέρου δε, αφαίρεση δύο (2) βαθμών και χρηματικό πρόστιμο ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000 €), για το πειθαρχικό παράπτωμα της δυσφημιστικής συμπεριφοράς για το άθλημα (απόπειρα βιαιοπραγίας) εκ μέρους του αθλητή της Tyrique Jones. Απορρίπτει κατά τα λοιπά την προσφυγή. Διατάσσει την επιστροφή του καταβληθέντος παραβόλου στους προσφεύγοντες».