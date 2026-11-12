Θρίλερ με τη νεκρή Αμαράτα στη βαλίτσα: Ο 20χρονος από τη Γουινέα στο επίκεντρο – Τέσσερα ανδρικά αποτυπώματα στο διαμέρισμα, κανένα της 24χρονης

Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν δύο ακόμη άνδρες από την Αφρική για να δώσουν εξηγήσεις, καθώς δεν βρέθηκε κανένα αποτύπωμα της 24χρονης στη βαλίτσα ή στο διαμέρισμα

Τέσσερα διαφορετικά ανδρικά αποτυπώματα, ούτε ένα δικό της. Ούτε στο διαμέρισμα όπου οι Αρχές εκτιμούν ότι εκτυλίχθηκε το έγκλημα, ούτε καν στη βαλίτσα μέσα στην οποία βρέθηκε η σορός της 24χρονης Αμαράτα.

Το θρίλερ της δολοφονίας στον Άγιο Παντελεήμονα αποκτά νέα, ανατριχιαστικά δεδομένα, με τον 20χρονο από τη Νέα Γουινέα, που έφυγε για τη Γαλλία αμέσως μετά το έγκλημα, να βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών.

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Οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ, αναζητώντας απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα. Ποιοι βρίσκονταν μαζί με την Αμαράτα στο διαμέρισμα; Ποιος γνωρίζει τι συνέβη πίσω από τις κλειστές πόρτες; Και κυρίως, ποιος έβαλε τη σορό της νεαρής γυναίκας στη βαλίτσα και την εγκατέλειψε στα σκουπίδια;

Τέσσερα αποτυπώματα ανδρών, κανένα της Αμαράτα

Στο κοινόβιο διαμέρισμα όπου στρέφονται οι έρευνες πολύ κοντά στο σημείο όπου εντοπίστηκε η βαλίτσα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τέσσερα αξιοποιήσιμα αποτυπώματα, όλα ανδρικά. Το πρώτο αποδίδεται στον 20χρονο από τη Νέα Γουινέα, ο οποίος φέρεται να αναχώρησε για τη Γαλλία μέσω Ιταλίας λίγο μετά το έγκλημα. Ο νεαρός θεωρείται πρόσωπο-κλειδί στην υπόθεση, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τον ρόλο του και τις κινήσεις του πριν και μετά την εξαφάνιση της 24χρονης. Θεωρείται ο βασικός ύποπτος.

Το δεύτερο αποτύπωμα ανήκει σε νεαρό Αφρικανό, ο οποίος εντοπίστηκε και κρατείται. Τα άλλα δύο έχουν ταυτοποιηθεί με δύο ακόμη νεαρούς άνδρες από την Αφρική, οι οποίοι αναζητούνται προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις.

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Το στοιχείο, ωστόσο, που προκαλεί νέα ερωτήματα είναι πως δεν εντοπίστηκε κανένα αποτύπωμα της Αμαράτα μέσα στο διαμέρισμα. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν βρέθηκαν αξιοποιήσιμα δακτυλικά αποτυπώματα ούτε στη βαλίτσα μέσα στην οποία εντοπίστηκε η σορός της.

Το παζλ παραμένει ανοιχτό, με τον 20χρονο από τη Γουινέα και τους υπόλοιπους άνδρες που συνδέονται με τα αποτυπώματα να βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών. Οι αστυνομικοί αναζητούν τα στοιχεία που θα οδηγήσουν στην έκδοση ενταλμάτων και θα φωτίσουν τις συνθήκες της δολοφονίας της 24χρονης.