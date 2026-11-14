Με αυτή τη νίκη, η ομάδα της Λευκάδας ανέβηκε στο 3-4, ενώ η ΑΕΚ γνώρισε την τέταρτη συνεχόμενη ήττα της και υποχώρησε στο 2-5

Η Δόξα Λευκάδας πανηγύρισε μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη, επικρατώντας με 77-73 της ΑΕΚ στη Sunel Arena, στο πλαίσιο της Stoiximan GBL.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν τον έλεγχο για μεγάλο διάστημα, άντεξαν στην αντεπίθεση της Ένωσης και πήραν το αποτέλεσμα με καθοριστικές λύσεις στα τελευταία λεπτά, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Ντε’Βιόν Χάρμον.

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Η ομάδα του Θοδωρή Τερζή μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και από την πρώτη περίοδο έδειξε τις διαθέσεις της.

Με τους Χάρμον, Πάρις και Ρόμπινσον να δίνουν λύσεις στην επίθεση, η Δόξα πήρε γρήγορα διψήφια διαφορά και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο στο +14 (13-27).

H εξέλιξη του αγώνα

Η ΑΕΚ προσπάθησε να αντιδράσει στη δεύτερη περίοδο, με τους Τζόζεφ και Ερτέλ να συμβάλλουν στην προσπάθεια επιστροφής. Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν το προβάδισμά τους και πήγαν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 37-45, παρά την προσπάθεια της Ένωσης να πλησιάσει.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα ανέβασε την πίεσή της και άρχισε να καλύπτει τη διαφορά.

Με τους Μπάρτλεϊ και Τζόζεφ να αναλαμβάνουν επιθετικές πρωτοβουλίες, η ΑΕΚ πλησίασε και στο 28ο λεπτό ισοφάρισε σε 55-55 με τρίποντο του Λαρεντζάκη.

Η Δόξα, όμως, απάντησε και διατήρησε οριακό προβάδισμα, κλείνοντας την τρίτη περίοδο στο 59-60.

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Στο τελευταίο δεκάλεπτο η ΑΕΚ κατάφερε να περάσει για πρώτη φορά μπροστά με 63-60, όμως η Δόξα δεν έχασε την ψυχραιμία της.

Ο Γκαντ και ο Αρσενόπουλος έδωσαν ξανά το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους, ενώ ο Χάρμον αποδείχθηκε καθοριστικός στην τελική ευθεία. Με δικό του λέι-απ έκανε το 72-74 και λίγο αργότερα διαμόρφωσε το 72-76, με 27,6 δευτερόλεπτα να απομένουν.

Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τις επόμενες επιθέσεις της και η Δόξα Λευκάδας κράτησε το προβάδισμά της μέχρι το τέλος, φεύγοντας με το ροζ φύλλο αγώνα από τη Sunel Arena.

Με αυτή τη νίκη, η ομάδα της Λευκάδας ανέβηκε στο 3-4, ενώ η ΑΕΚ γνώρισε την τέταρτη συνεχόμενη ήττα της και υποχώρησε στο 2-5.

Τα δεκάλεπτα: 13-27, 37-45, 59-60, 73-77.