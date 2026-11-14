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Ζαφειράκης – Ολυμπιακός 22-37: Πέρασαν εύκολα από τη Νάουσα οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Ολυμπιακός με μια επιβλητική εμφάνιση επικράτησε εύκολα του Ζαφειράκη στη Νάουσα με 37-22 για τη Handball Premier.

Ζαφειράκης – Ολυμπιακός 22-37: Πέρασαν εύκολα από τη Νάουσα οι «ερυθρόλευκοι»
14/11/2026, 19:18
TANEA Newsroom
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Ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή συνέχισε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στην Handball Premier 2026-27.

Οι Ερυθρόλευκοι επέστρεψαν με… φορά στο πρωτάθλημα, μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος για τις υποχρεώσεις της Εθνικής, επικρατώντας 37-22 του Ζαφειράκη στη Νάουσα και διεύρυναν το απόλυτο των νικών τους στο «8 στα 8».

Ο Ζαφειράκης μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και προηγήθηκε 4-1 στο 4′, αλλά η ομάδα του Ρικάρντο Τριλίνι βρήκε τις λύσεις στην επίθεση, έφερε αρχικά το παιχνίδι στα ίσα στο 10′ (5-5) και προηγήθηκε με +4 (5-9) στο 17′.

Οι γηπεδούχοι βελτίωσαν την αμυντική λειτουργία τους και ισοφάρισαν 11-11, λίγο πριν το ημίχρονο (12-13).

Οι παίκτες του Ολυμπιακού/Ομίλου Ξυνή ήταν καταιγιστικοί στο δεύτερο ημίχρονο! Δέχθηκαν μόλις 10 γκολ, πέτυχαν 24 και έφτασαν σχετικά εύκολα στην 8η νίκη τους στο φετινό πρωτάθλημα της Handball Premier.

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