Ο κ. Κουτσούμπας αξιοποίησε το τεχνικό πρόβλημα της εταιρείας για να κάνει έναν παραλληλισμό με το καπιταλιστικό σύστημα

Με χιουμοριστική διάθεση, αλλά με σαφείς πολιτικές αιχμές, σχολίασε ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, τα προβλήματα λειτουργίας της Microsoft, μέσα από νέο βίντεο που ανάρτησε στο TikTok.

Ο κ. Κουτσούμπας αξιοποίησε το τεχνικό πρόβλημα της εταιρείας για να κάνει έναν παραλληλισμό με το καπιταλιστικό σύστημα, χρησιμοποιώντας ορολογία από τον κόσμο της πληροφορικής.

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«Ο καπιταλισμός τόσα χρόνια κρασάρει και ακόμα προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει άλλο λειτουργικό!», αναφέρει χαρακτηριστικά στο βίντεο.

Μάλιστα, συνεχίζει με ακόμη μία αιχμηρή ατάκα, συνδέοντας την αναζήτηση της αιτίας του προβλήματος στη Microsoft με την πολιτική θέση του ΚΚΕ: «Στη Microsoft ψάχνουν ποιος server έπεσε, εμείς ξέρουμε ποιο σύστημα πρέπει να πέσει! Το μέλλον δε χρειάζεται άλλο update. Χρειάζεται ανατροπή!».

Το βίντεο του γγ της ΚΕ του ΚΚΕ συνδέει, με χιουμοριστικό τρόπο, την επικαιρότητα γύρω από τη Microsoft με την πολιτική κριτική του κόμματος στον καπιταλισμό.