Τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, στο τραγικό περιστατικό στο Ζεφύρι, εξέφρασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός κάνει λόγο για μια απώλεια που προκαλεί βαθιά θλίψη, τονίζοντας παράλληλα την αυταπάρνηση με την οποία οι άνδρες και οι γυναίκες του Πυροσβεστικού Σώματος επιχειρούν καθημερινά, θέτοντας ακόμη και τη ζωή τους σε κίνδυνο για την προστασία των πολιτών.

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«Η σκέψη μας βρίσκεται, τώρα, στις οικογένειές τους, στις οποίες εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Το ίδιο και στη μεγάλη οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος, που σήμερα θρηνεί δύο δικούς της ανθρώπους», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει ότι το τραγικό γεγονός υπενθυμίζει το μέγεθος της προσφοράς των πυροσβεστών, ενώ εύχεται ταχεία και πλήρη ανάρρωση στον συνάδελφό τους που τραυματίστηκε στο ίδιο περιστατικό.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Η απώλεια δύο πυροσβεστών την ώρα του καθήκοντος, μας γεμίζει με βαθιά θλίψη. Η σκέψη μας βρίσκεται, τώρα, στις οικογένειές τους, στις οποίες εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Το ίδιο και στη μεγάλη οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος, που σήμερα θρηνεί δύο δικούς της ανθρώπους. Το τραγικό γεγονός έρχεται να υπενθυμίσει το μέγεθος της προσφοράς των ανδρών και των γυναικών του Πυροσβεστικού Σώματος, που με αυταπάρνηση θέτουν καθημερινά σε κίνδυνο ακόμη και την ίδια τους τη ζωή για την προστασία όλων μας. Στον πυροσβέστη που τραυματίστηκε εύχομαι ταχεία και πλήρη ανάρρωση».

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Η απώλεια δύο πυροσβεστών την ώρα του καθήκοντος, μας γεμίζει με βαθιά θλίψη. Η σκέψη μας βρίσκεται, τώρα, στις οικογένειές τους, στις οποίες εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Το ίδιο και στη μεγάλη οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος, που σήμερα θρηνεί δύο δικούς της ανθρώπους. Το τραγικό γεγονός έρχεται να υπενθυμίσει το μέγεθος της προσφοράς των ανδρών και των γυναικών του Πυροσβεστικού Σώματος, που με αυταπάρνηση θέτουν καθημερινά σε κίνδυνο ακόμη και την ίδια τους τη ζωή για την προστασία όλων μας. Στον πυροσβέστη που τραυματίστηκε εύχομαι ταχεία και πλήρη ανάρρωση. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) November 14, 2026