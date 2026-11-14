Νομίζετε ότι έχετε κλειστές τις συσκευές; Δείτε ποιες συνεχίζουν να καίνε ρεύμα

Ποιες συσκευές ανεβάζουν περισσότερο τον λογαριασμό του ρεύματος – Η λίστα με τους μεγάλους καταναλωτές και τα «βαμπίρ» του standby

Το κλιματιστικό, ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας, οι θερμάστρες, το ψυγείο και το στεγνωτήριο είναι ανάμεσα στις συσκευές που επιβαρύνουν περισσότερο την κατανάλωση ρεύματος σε ένα σπίτι. Την ίδια ώρα, ένα μέρος της ενέργειας χάνεται χωρίς καν να γίνεται αντιληπτό, καθώς τηλεοράσεις, υπολογιστές, αποκωδικοποιητές και άλλες ηλεκτρικές συσκευές εξακολουθούν να καταναλώνουν ρεύμα ακόμη και όταν βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής.

Τα στοιχεία διεθνών μελετών αποτυπώνουν το μέγεθος της κατανάλωσης. Στις ΗΠΑ, ο κλιματισμός αντιστοιχεί περίπου στο 19% της οικιακής χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ η θέρμανση των χώρων και το ζεστό νερό καταλαμβάνουν από 12%. Τα ποσοστά αυτά αφορούν αμερικανικά νοικοκυριά και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα την ελληνική πραγματικότητα, δείχνουν ωστόσο ποιες συσκευές απαιτούν τη μεγαλύτερη ποσότητα ενέργειας.

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Οι μεγάλες καταναλώσεις

Το κλιματιστικό βρίσκεται ψηλά στη λίστα, καθώς η λειτουργία του για πολλές ώρες, ιδιαίτερα τις περιόδους έντονης ζέστης ή κρύου, αυξάνει αισθητά την κατανάλωση. Στις ΗΠΑ αντιστοιχεί περίπου στο 19% της οικιακής χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Ακολουθούν οι ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης και ο θερμοσίφωνας, με ποσοστό περίπου 12% η καθεμία. Οι πρώτες χρειάζονται σημαντική ισχύ για να θερμάνουν έναν χώρο, ενώ ο δεύτερος καταναλώνει ενέργεια τόσο για τη θέρμανση όσο και για τη διατήρηση της θερμοκρασίας του νερού.

Το ψυγείο και ο καταψύκτης έχουν διαφορετικό τρόπο επιβάρυνσης. Δεν καταναλώνουν απαραίτητα μεγάλη ισχύ κάθε στιγμή, όμως λειτουργούν όλο το εικοσιτετράωρο, με αποτέλεσμα η συνολική κατανάλωσή τους να είναι σημαντική. Το αντίστοιχο ποσοστό στις ΗΠΑ υπολογίζεται περίπου στο 7%.

Σημαντική κατανάλωση έχει και το στεγνωτήριο ρούχων, το οποίο χρησιμοποιεί ενέργεια για την παραγωγή θερμότητας. Το ποσοστό του υπολογίζεται περίπου στο 6%. Ο φωτισμός αντιστοιχεί περίπου στο 9%, με τους παλιούς λαμπτήρες πυρακτώσεως και αλογόνου να επιβαρύνουν περισσότερο σε σύγκριση με τους LED.

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Στις ηλεκτρικές εστίες και στον φούρνο αποδίδονται ποσοστά περίπου 5% και 2% αντίστοιχα, σύμφωνα με παλαιότερη ευρωπαϊκή καταγραφή.

Τα «βαμπίρ» του standby

Και οι κλειστές συσκευές τραβούν ρεύμα όταν μένουν σε αναμονή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει ότι το standby σημαίνει σπατάλη ενέργειας και χρημάτων, γι’ αυτό η ΕΕ έχει βάλει όρια κατανάλωσης στη λειτουργία off και standby. Παλαιότερη εκτίμησή της ανέβαζε τα ηλεκτρονικά και τις άλλες συσκευές σε αναμονή στο 6% της οικιακής κατανάλωσης.

Άρα, μία συσκευή από μόνη της μπορεί να μην προκαλεί μεγάλη επιβάρυνση. Όταν, όμως, πολλές παραμένουν συνδεδεμένες στην πρίζα καθημερινά, η συνολική κατανάλωση γίνεται υπολογίσιμη.

Στη λίστα βρίσκονται:

τηλεόραση, decoder και δορυφορικό κουτί

κονσόλα παιχνιδιών

υπολογιστής, οθόνη και εκτυπωτής

router Wi-Fi, ηχεία και smart TV

φορτιστές κινητών και tablet

φούρνος μικροκυμάτων με ρολόι

Τι κάνει τη διαφορά

Το στεγνωτήριο είναι από τις πρώτες συσκευές των οποίων η χρήση μπορεί να περιοριστεί, ιδιαίτερα όταν τα ρούχα μπορούν να στεγνώσουν φυσικά. Στον θερμοσίφωνα, η αποφυγή της άσκοπης πολύωρης λειτουργίας βοηθά στον περιορισμό της κατανάλωσης, ενώ χρειάζεται να ακολουθούνται οι κατάλληλες οδηγίες για τη θερμοκρασία και την ασφαλή χρήση του.

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Στο ψυγείο, έχει σημασία να ελέγχονται τα λάστιχα της πόρτας και να αποφεύγεται το συχνό ή παρατεταμένο άνοιγμά της. Αντίστοιχα, τηλεοράσεις, κονσόλες και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που δεν χρειάζεται να παραμένουν σε αναμονή μπορούν να απενεργοποιούνται πλήρως, ακόμη και μέσω πολύπριζου με διακόπτη, όπου αυτό είναι ασφαλές και πρακτικό.

Κατά την αγορά μιας νέας ηλεκτρικής συσκευής, η ενεργειακή ετικέτα δίνει επίσης χρήσιμες πληροφορίες. Ιδιαίτερη προσοχή αξίζει στην ετήσια κατανάλωση σε κιλοβατώρες (kWh), καθώς επιτρέπει τη σύγκριση μοντέλων και όχι μόνο την αξιολόγηση της ενεργειακής τους κλάσης.

Στην πράξη, ο λογαριασμός ρεύματος επηρεάζεται τόσο από τις μεγάλες συσκευές που λειτουργούν καθημερινά όσο και από μικρότερες καταναλώσεις που συσσωρεύονται μέσα στην ημέρα. Και αυτές οι δεύτερες είναι συχνά εκείνες που περνούν απαρατήρητες.

Πηγές: FranklinWH, «What Uses the Most Electricity in a Home» και Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Standby, networked standby and Off mode» (standby).