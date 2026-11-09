Ρεύμα: Έως 40 λεπτά η κιλοβατώρα στα πράσινα τιμολόγια Νοεμβρίου – Στα 13 λεπτά το φθηνότερο μπλε της ΔΕΗ

Τα «πράσινα» τιμολόγια ρεύματος για τον Νοέμβριο φτάνουν ως και τρεις φορές πάνω από τα σταθερά, με το φθηνότερο στην αγορά να προσφέρει η ΔΕΗ. Οι αυξήσεις οφείλονται στην άνοδο των τιμών φυσικού αερίου και χονδρικής ενέργειας.

Μεγάλες αποκλίσεις καταγράφονται τον Νοέμβριο στις τιμές των τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος, με τους καταναλωτές που παραμένουν στα πράσινα προγράμματα να βρίσκονται αντιμέτωποι με αισθητά υψηλότερες χρεώσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η τιμή της κιλοβατώρας φτάνει τα 40 λεπτά, όταν το φθηνότερο σταθερό τιμολόγιο της αγοράς, της ΔΕΗ, διαμορφώνεται στα 13 λεπτά. Ακόμη και το φθηνότερο πράσινο τιμολόγιο κοστίζει σχεδόν τα διπλάσια σε σχέση με το συγκεκριμένο μπλε πρόγραμμα.

Η διαφορά γίνεται μεγαλύτερη σε νοικοκυριά με αυξημένη κατανάλωση, καθώς αρκετοί πάροχοι εφαρμόζουν διαφορετικές χρεώσεις ανάλογα με τις κιλοβατώρες που καταναλώνονται. Συγκεκριμένα, σε αρκετά πράσινα τιμολόγια η χαμηλή χρέωση ισχύει μόνο για τις πρώτες 100 έως 200 κιλοβατώρες.

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Εάν η κατανάλωση ξεπεράσει το όριο που έχει θέσει ο πάροχος, η υψηλότερη τιμή εφαρμόζεται από την πρώτη κιλοβατώρα και όχι μόνο για την επιπλέον κατανάλωση. Για τον Νοέμβριο, οι υψηλότερες χρεώσεις ξεκινούν από τα 26 λεπτά και φτάνουν έως τα 40 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Οι ανατιμήσεις για τον Νοέμβριο είναι αποτέλεσμα της εκτόξευσης της τιμής του φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά πάνω και από τα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα και της επακόλουθης ανόδου της τιμής χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας στο ελληνικό χρηματιστήριο τον Οκτώβριο στα 197,07 ευρώ ανά μεγαβατώρα από 156,31 ευρώ ανά μεγαβατώρα τον Σεπτέμβριο.

Στα σταθερά τιμολόγια μόλις το 31,6% των νοικοκυριών

Όμως, παρά το γεγονός ότι τουλάχιστον το τελευταίο δίμηνο υπάρχουν στην αγορά φθηνότερες προτάσεις από τους προμηθευτές (το σταθερό της ΔΕΗ διατίθετο κατά το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου στα 11,5 σεντς ανά κιλοβατώρα ενώ τον Οκτώβριο υπήρχε πληθώρα σταθερών τιμολογίων κάτω από 15 λεπτά) η πλειονότητα των καταναλωτών παραμένει στα «πράσινα» τιμολόγια, επωμιζόμενη έτσι για την τρέχουσα περίοδο της ενεργειακής κρίσης σημαντικές επιβαρύνσεις που θα μπορούσε να αποφύγει.

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Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής για τον Αύγουστο, με σταθερά τιμολόγια χρεώνονται το 31,63 % των οικιακών μετρητών, ποσοστό λίγο υψηλότερο από το 28,57 % που ήταν τον Ιανουάριο αλλά σημαντικά χαμηλότερο απότοκο 51,79 % που είναι το μερίδιο των «πράσινων» τιμολογίων. Το 16,58 % των μετρητών τον Αύγουστο είχαν κίτρινα (κυμαινόμενα επίσης) τιμολόγια έναντι 14,15% τον Ιανουάριο.

Ωστόσο η τάση μετακίνησης των καταναλωτών προς τα «μπλε» τιμολόγια είμαι εμφανής. Αναμένονται τα στοιχεία για την εξέλιξή της το φθινόπωρο μετά την εφαρμογή των ανταγωνιστικών τιμολογίων της ΔΕΗ αλλά και την όξυνση της ενεργειακής κρίσης.