Ο Δήμος Αρταίων αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου για τη δημιουργία συνεχούς δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων με απόφαση του Περιφερειάρχη Αλέξανδρου Καχριμάνη

Το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Ιστορικό Γεφύρι και τα μνημεία της Άρτας θα συνδεθούν με διαδρομές για πεζούς και ποδηλάτες. Η πράξη «Πολιτιστική διαδρομή σύνδεσης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων στην πόλη της Άρτας» εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Ήπειρος» με απόφαση του Περιφερειάρχη Αλέξανδρου Καχριμάνη. Η συνολική δημόσια δαπάνη είναι 8.598.466 ευρώ και δικαιούχος είναι ο Δήμος Αρταίων.

Στόχος είναι να μπορεί κανείς να περπατήσει ή να ποδηλατήσει από τον έναν χώρο στον άλλον μέσα από ένα συνεχές δίκτυο, με καλύτερη πρόσβαση για όλους, περισσότερο πράσινο και πιο φροντισμένο δημόσιο χώρο.

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Πού θα γίνουν οι εργασίες

Κεντρικός άξονας θα είναι η οδός Κρυστάλλη. Εκεί σχεδιάζεται ένας δρόμος με έντονο αστικό και πολιτιστικό χαρακτήρα.

Στην όχθη του Αράχθου, ανάμεσα στο Αρχαιολογικό Μουσείο, το Λαογραφικό Μουσείο και το Ιστορικό Γεφύρι, θα διαμορφωθεί ενιαίος χώρος για βόλτα, χαλάρωση και πολιτισμό.

Στην οδό Κομμένου θα δημιουργηθεί ένας νέος κοινόχρηστος χώρος.

Ακόμα, ο δήμος θα αποκτήσει ένα οικόπεδο 1.147,86 τ.μ. στο Ο.Τ. 441, κοντά στο Λαογραφικό Μουσείο και στη δυτική πρόσβαση προς το Γεφύρι. Εκεί θα φτιαχτεί χώρος πρασίνου και αναψυχής.

Τι θα αλλάξει στους δρόμους

Τα πεζοδρόμια θα ανακατασκευαστούν και σε σημεία θα γίνουν πιο φαρδιά. Κάποιοι δρόμοι θα γίνουν ήπιας κυκλοφορίας, ενώ θα φτιαχτούν ξεχωριστές ποδηλατικές διαδρομές. Θα μπουν πινακίδες που θα οδηγούν και θα ενημερώνουν τους επισκέπτες, καθώς και παγκάκια και άλλος εξοπλισμός, φωτισμός και φυτεύσεις. Το έργο προβλέπει πλήρεις ρυθμίσεις προσβασιμότητας για άτομα με κινητικά προβλήματα