O Γιοβάνοβιτς των αντιθέσεων και η τούρτα με τα επτά γκολ!

Τα αυτονόητα, παραλείπονται. Ούτε έχει νόημα να μιλάμε για «βαρύ και ασήκωτο» 0-7. Το ζήτημα είναι να δούμε τι συνέβη, πώς η συντριβή ήρθε και τι προκύπτει με τα έως τώρα δεδομένα της συμβίωσης ΕΠΟ και Γιοβάνοβιτς.

1. Ο προπονητής επέλεξε να χρησιμοποιήσει ένα άκρως επιθετικό σχήμα, με δύο φορ (Παυλίδης-Ιωαννίδης), δύο εξτρέμ (Καρέτσας-Τζόλης) και δύο αμυντικά χαφ που προφανώς και δεν κάνουν στο 100% για τον ρόλο.

Χωρίς τους Κουρμπέλη και Ζαφείρη, όταν παίζεις με Τριάντη και Ανδρούτσο, μάλλον «ζητάς » το ναυάγιο.

2. Αλλαγές έγιναν μετά το 0-7. Εδώ δεν χωράνε σχόλια.

Ο Τσάβι στο πρώτο ματς του Nations League στην Τούμπα και όταν η εθνική μας ομάδα προηγήθηκε με σκορ 2-0 στο ημίχρονο, έκανε τρεις (!) μαζεμένες αλλαγές. Γιατί, πολύ απλά, όταν βρίσκεσαι πίσω στο σκορ, κάτι καταφανώς πάει λάθος. Εριξε δε μέσα τον Ράιντερς, τον παίκτη που έφερε τα πάνω κάτω και το βράδυ της Παρασκευής σημείωσε χατ-τρικ. Δεν μάθαμε κάτι για το πώς τότε το υπέρ μας σκορ έγινε 2-2 και βέβαια ας μην ξεχνάμε τα δύο γκολ των Ολλανδών που ακυρώθηκαν για «μια τρίχα». Ούτε πώς θα σταματούσαμε τον Ράιντερς.

4. Κι άλλες φορές έχουμε δεχθεί επτά γκολ. Αλλά πάντα βάζαμε έστω και ένα. Κι αν δεν ήταν ο Τζολάκης που ενστικτωδώς απέκρουσε σε τετ-α-τετ στο 7-0, το κοντέρ δεν θα σταματούσε…

5. Ο Γιοβάνοβιτς κερδίζει τον τίτλο του «προπονητή των αντιθέσεων». Επί των ημερών του, έχουμε νικήσει εκτός έδρας 3-0 τη Σκωτία, θριαμβεύσαμε επί της Αγγλίας (2-1) στο Γουέμπλεϊ και επικρατήσαμε για πρώτη φορά στην ιστορία, της Γερμανίας (1-0) εκτός έδρας. Δεν είναι λίγα όλα αυτά. Σε πλήρη αντιδιαστολή με τα προηγούμενα, όμως, είχαμε 0-3 από τη Δανία στο Γ. Καραϊσκάκης, 1-3 από τη Σκωτία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αποτυχία να διεκδικήσουμε την πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ και τώρα, μια ιστορική επτάρα από τους Ολλανδούς εκτός έδρας. Καμία ισορροπία!

Θα μπορούσε να ειπωθεί πως πάντα ο Ιβάν φτάνει μόνο στο δρόμου τα μισά. Είτε με τον Παναθηναϊκό είτε με την Εθνική ομάδα. Αδυνατεί να ολοκληρώσει το έργο του. Η ΕΠΟ συμπλήρωσε 100 χρόνια ζωής. Στις 14 Νοεμβρίου τα γενέθλια και η τούρτα της έχει επτά κεράκια, όσα και τα γκολ που δεχθήκαμε το βράδυ της Παρασκευής. Ο Μάκης Γκαγκάτσης συνδύασε το όνομά του με ένα αποτέλεσμα που θα ήθελε να σβήσει. Κανείς προπονητής δεν στέκεται μετά μια τέτοια συντριβή. Ουδέποτε γύρισε το χαρτί. Τα υπόλοιπα για «νέα αρχή» ή «συστήματα και τακτικές στον αγώνα», είναι παραμύθια που τα λένε μόνο όσοι επιλέγουν συνειδητά να μη βλέπουν την πραγματικότητα.