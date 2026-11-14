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Με καθυστέρηση η άφιξη της «γαλανόλευκης» στον Βόλο

Η πτήση της αποστολής προγραμματίστηκε τελικά για τις 19:00 ώρα Ελλάδας με προορισμό τη Νέα Αγχίαλο και στη συνέχεια τον Βόλο, καθώς η αναχώρηση από το Άμστερνταμ μετατέθηκε κατά μία ώρα

Δύο παίκτες της Εθνικής Ελλάδας με μπλε φόρμες περπατούν σε αεροδρόμιο
14/11/2026, 15:55
TANEA Newsroom
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Κατά μία ώρα μετατέθηκε η αναχώρηση της αποστολής της Εθνικής Ελλάδας από το Άμστερνταμ, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει και η επιστροφή της στη χώρα μας.

Η «γαλανόλευκη» ταξιδεύει στον Βόλο, όπου θα συνεχίσει την προετοιμασία της ενόψει της αναμέτρησης με τη Σερβία.

Μετά τη βαριά ήττα από την Ολλανδία, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στρέφει πλέον την προσοχή της στο παιχνίδι της Δευτέρας (16/11) με τους Σέρβους, το οποίο θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και αποτελεί την τελευταία της υποχρέωση στη φάση των ομίλων του Nations League.

Η καθυστέρηση προέκυψε λόγω της μετάθεσης της ώρας αναχώρησης από το αεροδρόμιο του Άμστερνταμ.

Έτσι, η πτήση της αποστολής προγραμματίστηκε τελικά για τις 18:00 ώρα Ολλανδίας (19:00 ώρα Ελλάδας), με προορισμό τη Νέα Αγχίαλο και στη συνέχεια τον Βόλο.

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