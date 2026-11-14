Ελλάδα

Αφροδίτη Νέστορα στο Face2Face: Η εξομολόγηση για την εμπρηστική επίθεση – Όλα όσα θα δούμε την Κυριακή (15/11)

Η Αφροδίτη Νέστορα μιλά στην Κατερίνα Παναγοπούλου για τις προσπάθειες αποφυλάκισης κατηγορουμένων για την εμπρηστική επίθεση που στοίχισε τη ζωή της μητέρας της

Δύο ξανθιές γυναίκες σε στούντιο εκπομπής με την ένδειξη FACE 2 FACE
14/11/2026, 15:41
TANEA Newsroom
Σχόλια
1 λεπτό

Η Αφροδίτη Νέστορα περιγράφει στο Face2Face με την Κατερίνα Παναγοπούλου, τις εφιαλτικές στιγμές της εμπρηστικής επίθεσης που άλλαξε τη ζωή της. Η ίδια εξιστορεί τον αγώνα επιβίωσης μέσα στις φλόγες, τις φωνές των περιοίκων, τα τελευταία λεπτά της μητέρας της, καθώς και τη στιγμή που πληροφορήθηκε τον θάνατό της.

«Προσπαθεί η μαμά και ο μπαμπάς με τα λεφτά που έχουν, να βγάλουν έξω το παιδί που δολοφόνησε μια γυναίκα».

Με λόγια που συγκλονίζουν, η Αφροδίτη Νέστορα μιλά για τους ανθρώπους που θεωρεί υπεύθυνους για την τραγωδία, τις προσπάθειες αποφυλάκισης κατηγορουμένων και την οργή της απέναντι σε όσους επιχειρούν να δικαιολογήσουν τη βία. Παράλληλα, αναφέρεται στην πρώτη επαφή με τον πατέρα της μετά το συμβάν, τις απώλειες που σημάδεψαν την οικογένειά της και τις νύχτες που οι μνήμες του εφιάλτη επανέρχονται.

Πρόκειται για μια εξομολόγηση για την απώλεια, τη βία, την αναζήτηση δικαιοσύνης και το σθένος να συνεχίζεις όταν όλα έχουν αλλάξει.

Η συνέντευξη θα μεταδοθεί την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, στις 10:00 το πρωί, μέσω του καναλιού του tanea.gr στο YouTube.

Go Deeper

Face2Face Αφροδίτη Νέστορα εμπρηστική επίθεση Κατερίνα Παναγοπούλου

Επόμενο άρθρο

Google news

Ακολουθήστε tanea.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Σχετικά άρθρα

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.

Τα Νεότερα

  1. «Wild Horse Nine»: Ο ΜακΝτόνα κινηματογραφεί την ύλη της ανθρώπινης αντίφασης
  2. Συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω να θάβουν 1.250 τόνους μπάζων σε αγροτεμάχιο στην Πιερία – Όφελος 272.500 ευρώ (video)
  3. Στις 19 Νοεμβρίου η τριμερής Τραμπ, Πούτιν και Σι στην Κίνα: Το φάσμα μιας νέας Γιάλτας και οι διασκέψεις που διαμόρφωσαν τον μεταπολεμικό κόσμο

Πιο Σχολιασμένα

Πιο Διαβασμένα

Περισσότερα

Ελλάδα

Cookies