Η Αφροδίτη Νέστορα μιλά στην Κατερίνα Παναγοπούλου για τις προσπάθειες αποφυλάκισης κατηγορουμένων για την εμπρηστική επίθεση που στοίχισε τη ζωή της μητέρας της

Η Αφροδίτη Νέστορα περιγράφει στο Face2Face με την Κατερίνα Παναγοπούλου, τις εφιαλτικές στιγμές της εμπρηστικής επίθεσης που άλλαξε τη ζωή της. Η ίδια εξιστορεί τον αγώνα επιβίωσης μέσα στις φλόγες, τις φωνές των περιοίκων, τα τελευταία λεπτά της μητέρας της, καθώς και τη στιγμή που πληροφορήθηκε τον θάνατό της.

«Προσπαθεί η μαμά και ο μπαμπάς με τα λεφτά που έχουν, να βγάλουν έξω το παιδί που δολοφόνησε μια γυναίκα».

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Με λόγια που συγκλονίζουν, η Αφροδίτη Νέστορα μιλά για τους ανθρώπους που θεωρεί υπεύθυνους για την τραγωδία, τις προσπάθειες αποφυλάκισης κατηγορουμένων και την οργή της απέναντι σε όσους επιχειρούν να δικαιολογήσουν τη βία. Παράλληλα, αναφέρεται στην πρώτη επαφή με τον πατέρα της μετά το συμβάν, τις απώλειες που σημάδεψαν την οικογένειά της και τις νύχτες που οι μνήμες του εφιάλτη επανέρχονται.

Πρόκειται για μια εξομολόγηση για την απώλεια, τη βία, την αναζήτηση δικαιοσύνης και το σθένος να συνεχίζεις όταν όλα έχουν αλλάξει.

Η συνέντευξη θα μεταδοθεί την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, στις 10:00 το πρωί, μέσω του καναλιού του tanea.gr στο YouTube.