Ελλάδα

Τουρνάς για την τραγωδία στο Ζεφύρι: «Σήμερα η οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος θρηνεί δύο δικούς της ανθρώπους»

Ένας τρίτος πυροσβέστης διακομίστηκε στο νοσοκομείο μετά το τραγικό συμβάν, με τον υπουργό Ευάγγελο Τουρνά να εύχεται στον τραυματία «γρήγορη ανάρρωση»

Τουρνάς για την τραγωδία στο Ζεφύρι: «Σήμερα η οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος θρηνεί δύο δικούς της ανθρώπους»

Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στον τρίτο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Άργους στον Κολωνό με δύο νεκρούς. Σάββατο 18 Απριλίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

14/11/2026, 15:01
TANEA Newsroom
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Πένθος στο Πυροσβεστικό Σώμα για την απώλεια δύο πυροσβεστών, που έχασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος. Ένας τρίτος συνάδελφός τους διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Για το τραγικό συμβάν έκανε δήλωση ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των δύο ανθρώπων και ευχόμενος γρήγορη ανάρρωση στον τραυματία.

Η δήλωση του υπουργού:

Σήμερα η οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος θρηνεί δύο δικούς της ανθρώπους, που έχασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος.

Η σκέψη μου βρίσκεται στις οικογένειες και στους αγαπημένους τους ανθρώπους. Τους εκφράζω από καρδιάς τα βαθύτερα και ειλικρινή μου συλλυπητήρια.

Στον συνάδελφό τους που διακομίστηκε στο νοσοκομείο εύχομαι γρήγορη και πλήρη ανάρρωση.

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Ευάγγελος Τουρνάς πολιτική Πυροσβεστική

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