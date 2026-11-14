Αbeille Marengo: Απρόσκοπτα συνεχίζονται οι υποθαλάσσιες έρευνες νότια της Καρπάθου

Το ερευνητικό σκάφος αναμένεται να επιστρέψει στο λιμάνι του Ηρακλείου πιθανότατα τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου για ανεφοδιασμό και αλλαγή πληρώματος πριν τη συνέχιση

Υπό τη διακριτική αλλά συνεχή επιτήρηση του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, το γαλλικής σημαίας ερευνητικό σκάφος «Abeille Marengo» εισήλθε στο τρίτο συνεχόμενο 24ωρο των βυθομετρικών του εργασιών για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector).

Οι εργασίες χαρτογράφησης και ελέγχου του βυθού στη θαλάσσια περιοχή νότια και νοτιοανατολικά της Καρπάθου εξελίσσονται απολύτως ομαλά και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, έπειτα από τον απόπλου του πλοίου από το λιμάνι του Ηρακλείου την περασμένη Τρίτη.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Στόχος της αποστολής είναι η συλλογή των απαραίτητων γεωφυσικών δεδομένων για την ασφαλή πόντιση του υποθαλάσσιου καλωδίου που θα ενώσει ενεργειακά την Κρήτη με την Κύπρο.



Το επιχειρησιακό σκηνικό στο πεδίο

Καθ’ όλη τη διάρκεια των ερευνών στα διεθνή ύδατα εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, η φρεγάτα «Λήμνος» παραμένει σε σταθερή απόσταση ασφαλείας, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη εκτέλεση της αποστολής. Παρά την παρουσία τουρκικής φρεγάτας στην ευρύτερη περιοχή, σημειώθηκε μόνο μία κλήση μέσω ασυρμάτου, κατά την οποία έγινε ανάγνωση της τουρκικής NAVTEX με αναφορά στη λέξη «συγκατάθεση», χωρίς να υπάρξει καμία περαιτέρω ενόχληση ή παρεμπόδιση της πορείας του ερευνητικού σκάφους. Η ελληνική πλευρά απάντησε άμεσα διά της φρεγάτας «Λήμνος», υπογραμμίζοντας ότι το πλοίο επιχειρεί απολύτως νόμιμα βάσει της ελληνικής ναυτικής οδηγίας.

Τα επόμενα βήματα



Σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, το «Abeille Marengo» αναμένεται να καταπλεύσει εκ νέου στο λιμάνι του Ηρακλείου πιθανότατα τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου. Η στάση κρίνεται αναγκαία για προγραμματισμένους τεχνικούς ελέγχους, ανεφοδιασμό και αλλαγή πληρώματος. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών συντήρησης, το σκάφος θα επιστρέψει στη θαλάσσια ζώνη νοτιοανατολικά της Καρπάθου για τη συνέχιση των μετρήσεων.