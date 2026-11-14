Η διοίκηση της Ντόρτμουντ προχώρησε στον δανεισμό του Ίθαν Νουανέρι από την Άρσεναλ για να καλύψει το κενό του τραυματία παίκτη, παρά τον αρχικό μεταγραφικό σχεδιασμό

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο στη διάρκεια αγώνα της Ντόρτμουντ απέναντι στο Αμβούργο, σε σύντομο χρονικό διάστημα από την έλευσή του στη γερμανική ομάδα.

Λόγω της σοβαρότητας του προβλήματος και της προβλεπόμενης πολύμηνης απουσίας του, η διοίκηση του συλλόγου αναγκάστηκε να μεταβάλει τον μεταγραφικό της προγραμματισμό, αποκτώντας με τη μορφή δανεισμού τον Ίθαν Νουανέρι από την Άρσεναλ, παρόλο που δεν υπήρχε αρχικός σχεδιασμός για επιπλέον ενίσχυση στο φινάλε της περιόδου.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η εξέλιξη της αποθεραπείας

Κατά το γερμανικό περιοδικό Kicker, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός εμφανίζει ικανοποιητική βελτίωση.

Ο αθλητής μεταβαίνει καθημερινά στις εγκαταστάσεις της ομάδας, ακολουθώντας εξατομικευμένο πρόγραμμα υπό την εποπτεία του ιατρικού τιμ της Ντόρτμουντ, το οποίο επιβλέπει διαρκώς την πορεία της υγείας του.

Πέραν της ιατρικής υποστήριξης, ο σύλλογος στοχεύει στη συνεχή προσαρμογή του παίκτη στο νέο περιβάλλον του, παρά το γεγονός ότι δεν έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στις προπονήσεις με το υπόλοιπο σύνολο.

Αναφορικά με την επανένταξή του στην αγωνιστική δράση, το δημοσίευμα από τη Γερμανία διατηρεί επιφυλακτική στάση. Παρότι στην Ελλάδα διατυπώθηκαν εκτιμήσεις για ενδεχόμενη επιστροφή στα τέλη Φεβρουαρίου ή τις αρχές Μαρτίου, το Kicker παρουσιάζεται πιο συγκρατημένο.

Όπως αναφέρεται, ο μέσος χρόνος αποκατάστασης για έναν τέτοιο τραυματισμό υπολογίζεται σε οκτώ έως εννέα μήνες, καθιστώντας τα τέλη Απριλίου ως ένα πιο ρεαλιστικό χρονικό σημείο για την επανεμφάνιση του «Ντέλια» στους αγωνιστικούς χώρους.