Στο νοσοκομείο ο τρίτος πυροσβέστης - Έπεσε σκάλα του ισογείου και τους καταπλάκωσε.

Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (14/11) σε εγκαταλελειμμένο οίκημα επί της οδού Κατσαντώνη στο Ζεφύρι του Δήμου Φυλής. Δύο πυροσβέστες, 23 και 44 ετών, έχασαν τη ζωή τους, ενώ ένας ακόμη συνάδελφός τους τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι δύο πυροσβέστες ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους από το φλεγόμενο κτίριο και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο Αττικό Νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκαν, δεν τα κατάφεραν.

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Πρόκειται για τον Γεώργιο Ζυμπίδη, 23χρονο πυροσβέστη και τον Ηλία Βαλατσό 44 ετών, υπαρχιπυροσβέστη.

Ο τρίτος πυροσβέστης, που τραυματίστηκε κατά την επιχείρηση, νοσηλεύεται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Η επιχείρηση κατάσβεσης και ο εγκλωβισμός

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11:30 το πρωί σε εγκαταλελειμμένο κτίριο σε κατοικημένη περιοχή του Ζεφυρίου.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν τουλάχιστον 20 πυροσβέστες από τρεις σταθμούς, καθώς και δυνάμεις της 1ης ΕΜΑΚ.

Κατά την επιχείρηση, οι τρεις πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό του οικήματος. Οι συνάδελφοί τους κατέβαλαν επίπονες προσπάθειες για τον εντοπισμό και τον απεγκλωβισμό τους υπό ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες. Σύμφωνα με πληροφορίες, έπεσε σκάλα του ισογείου και τους καταπλάκωσε.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά παραμένουν άγνωστες, ενώ, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, το κτίριο ήταν εγκαταλελειμμένο. Οι έρευνες για τις συνθήκες της τραγωδίας βρίσκονται σε εξέλιξη.

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«Η οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος θρηνεί δύο δικούς της ανθρώπους» – Η ανακοίνωση του Ευάγγελου Τουρνά

Σήμερα η οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος θρηνεί δύο δικούς της ανθρώπους, που έχασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος.

Η σκέψη μου βρίσκεται στις οικογένειες και στους αγαπημένους τους ανθρώπους. Τους εκφράζω από καρδιάς τα βαθύτερα και ειλικρινή μου συλλυπητήρια.

Στον συνάδελφό τους που διακομίστηκε στο νοσοκομείο εύχομαι γρήγορη και πλήρη ανάρρωση.

«Οι δύο πυροσβέστες έπεσαν ηρωικά στον βωμό του καθήκοντος – Θα διενεργηθεί ΕΔΕ»

Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα.

Δύο ακόμη στελέχη μας χάθηκαν, όταν επιχειρούσαν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κτήριο, επί της οδού Κατσαντώνη, στην περιοχή της Φυλής στην Αττική.

Οι δύο πυροσβέστες έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος, όταν επιχειρούσαν, πιστοί στο καθήκον, για την διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών, αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.

Σύσσωμη η Φυσική Ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας.

Για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος θα διενεργηθεί ένορκη διοικητική εξέταση.

Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, όλες οι σημαίες των Υπηρεσιών μας θα κυματίζουν μεσίστιες ως ένδειξη πένθους.

Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους.