Η Φενέρμπαχτσε θα αντιμετωπίσει Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ στο Μόναχο

Η τουρκική ομάδα ανακοίνωσε ότι οι δύο αναμετρήσεις της EuroLeague θα διεξαχθούν στο BMW Park λόγω των αυξημένων μέτρων ασφαλείας για την πολεμική κατάσταση με το Ισραήλ

Στο Μόναχο θα δώσει η Φενέρμπαχτσε τα δύο εντός έδρας παιχνίδια της απέναντι στη Μακάμπι και τη Χάποελ Τελ Αβίβ, στις 15 και 17 Δεκεμβρίου αντίστοιχα.

Η τουρκική ομάδα ανακοίνωσε ότι οι δύο αναμετρήσεις της EuroLeague δεν θα διεξαχθούν στην Ulker Sport Arena, αλλά στο BMW Park της γερμανικής πόλης.

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Η απόφαση συνδέεται με τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί στην Τουρκία λόγω της πολεμικής κατάστασης με το Ισραήλ. Έτσι, η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους θα χρειαστεί να μεταφερθεί στη Γερμανία για τις συγκεκριμένες αγωνιστικές υποχρεώσεις της.

Το Μόναχο επιλέχθηκε ως έδρα των δύο αγώνων, με τη Φενέρμπαχτσε να αγωνίζεται μακριά από την Κωνσταντινούπολη, αλλά σε μια πόλη με έντονη τουρκική παρουσία.