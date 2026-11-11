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Παρελθόν από τη Φενερμπαχτσέ ο Κάιτ

Η διοίκηση της ομάδας της Κωνσταντινούπολης αποφάσισε να μην συνεχιστεί η συνεργασία με τον Ολλανδό τεχνικό λόγω της έλευσης του Εμρέ Μπελόζογλου στον πάγκο

Παρελθόν από τη Φενερμπαχτσέ ο Κάιτ
11/11/2026, 17:37
TANEA Newsroom
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Ο Ντιρκ Κάιτ αποχώρησε από τη Φενερμπαχτσέ, αν και νίκησε τη Λίβερπουλ στο Champions League.

Τέλος από τη Φενερμπαχτσέ ο Ντιρκ Κάιτ, με την ομάδα της Κωνσταντινούπολης να ανακοινώνει το τέλος της συνεργασίας της με τον Ολλανδό τεχνικό. Ο 46χρονος προπονητής είχε αναλάβει προσωρινά την καθοδήγηση της ομάδας μετά την αποχώρηση του Ισμαΐλ Καρτάλ.

Στο διάστημα αυτό, κάθισε στον πάγκο της Φενέρ σε δύο αναμετρήσεις, γνωρίζοντας την ήττα με 2-1 από την Γκεζτεπέ εντός έδρας για το πρωτάθλημα, ενώ πανηγύρισε τη νίκη με 3-2 απέναντι στη Λίβερπουλ, στο πλαίσιο της league phase του Champions League.

Η έλευση του Εμρέ Μπελόζογλου για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας αποτέλεσε τον βασικό λόγο για την αποχώρηση του Κάιτ. Αρχικά, υπήρχε το ενδεχόμενο ο Ολλανδός να παραμείνει στο τεχνικό επιτελείο, αναλαμβάνοντας ρόλο βοηθού του νέου προπονητή.

Ωστόσο, έπειτα από σχετικές συζητήσεις, η διοίκηση των «καναρινιών» κατέληξε στην απόφαση να μην συνεχιστεί η συνεργασία μαζί του. Από την πλευρά του, ο Κάιτ είχε εκφράσει την επιθυμία να παραμείνει στον σύλλογο, επισημαίνοντας όμως πως η απόφαση για το μέλλον του βρισκόταν αποκλειστικά στα χέρια της διοίκησης.

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