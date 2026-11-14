Πρόβλημα με Μιλουτίνοφ στον Ολυμπιακό – Νοκ άουτ κόντρα σε Άρη και Μακάμπι

Ο Σέρβος σέντερ υπέστη κάταγμα ονυχοφόρου φάλαγγας στον δείκτη του δεξιού χεριού, γεγονός που τον θέτει εκτός πλάνων για τις επόμενες δύο αγωνιστικές υποχρεώσεις

Νέο πρόβλημα τραυματισμού προέκυψε για τον Ολυμπιακό, καθώς ο κεντρικός σέντερ της ομάδας, Νίκολα Μιλουτίνοφ, διαγνώστηκε με κάταγμα ονυχοφόρου φάλαγγας στον δείκτη του δεξιού χεριού.

Ο συγκεκριμένος τραυματισμός καθιστά αδύνατη τη συμμετοχή του στις επερχόμενες αναμετρήσεις με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη (15/11) και τη Μακάμπι στην Κύπρο (17/11).

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Υπενθυμίζεται πως ο Σέρβος άσος είχε αντιμετωπίσει το προηγούμενο διάστημα ενοχλήσεις στο δάχτυλο του ποδιού του, με τους συνεχείς τραυματισμούς να περιορίζουν τη συνεισφορά του στο σύνολο των «ερυθρολεύκων».

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού απέναντι στον Άρη:

Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Γουόρντ, Πάπας, Πλώτας, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Εντζάι, Καραγιαννίδης, Τζόζεφ, Χολ και Φουρνιέ.