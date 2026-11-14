Αθλητικά Μπάσκετ

Πρόβλημα με Μιλουτίνοφ στον Ολυμπιακό – Νοκ άουτ κόντρα σε Άρη και Μακάμπι

Ο Σέρβος σέντερ υπέστη κάταγμα ονυχοφόρου φάλαγγας στον δείκτη του δεξιού χεριού, γεγονός που τον θέτει εκτός πλάνων για τις επόμενες δύο αγωνιστικές υποχρεώσεις

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ με τη φανέλα του Ολυμπιακού στο παρκέ
14/11/2026, 15:42
TANEA Newsroom
Σχόλια
1 λεπτό

Νέο πρόβλημα τραυματισμού προέκυψε για τον Ολυμπιακό, καθώς ο κεντρικός σέντερ της ομάδας, Νίκολα Μιλουτίνοφ, διαγνώστηκε με κάταγμα ονυχοφόρου φάλαγγας στον δείκτη του δεξιού χεριού.

Ο συγκεκριμένος τραυματισμός καθιστά αδύνατη τη συμμετοχή του στις επερχόμενες αναμετρήσεις με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη (15/11) και τη Μακάμπι στην Κύπρο (17/11).

Υπενθυμίζεται πως ο Σέρβος άσος είχε αντιμετωπίσει το προηγούμενο διάστημα ενοχλήσεις στο δάχτυλο του ποδιού του, με τους συνεχείς τραυματισμούς να περιορίζουν τη συνεισφορά του στο σύνολο των «ερυθρολεύκων».

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού απέναντι στον Άρη:

Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Γουόρντ, Πάπας, Πλώτας, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Εντζάι, Καραγιαννίδης, Τζόζεφ, Χολ και Φουρνιέ.

Go Deeper

ΝΙΚΟΛΑ ΜΙΛΟΥΤΙΝΟΦ Ολυμπιακός

Επόμενο άρθρο

Google news

Ακολουθήστε tanea.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Σχετικά άρθρα

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.

Τα Νεότερα

  1. Αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων: Άνοδος 45% στις ταξινομήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2026
  2. Γεραπετρίτης: Ολοκληρώθηκε η ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών – Συνεχίζει τις έρευνες το Abeille Marengo
  3. «Wild Horse Nine»: Ο ΜακΝτόνα κινηματογραφεί την ύλη της ανθρώπινης αντίφασης

Πιο Σχολιασμένα

Πιο Διαβασμένα

Περισσότερα

Μπάσκετ

Cookies