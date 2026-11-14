Στον παρθενικό τελικό της Eurovision Asia συμμετέχουν μόλις 11 χώρες - Οι ηχηρές απουσίες, οι παραιτήσεις και το «ψαλίδι» του 1 εκατ. δολαρίων

Ένα ιστορικό βήμα σε αχαρτογράφητα νερά πραγματοποιεί απόψε ο μεγαλύτερος και μακροβιότερος διεθνής μουσικός διαγωνισμός, καθώς η Eurovision Asia κάνει πρεμιέρα με τον πρώτο της μεγάλο τελικό στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης.

Παρά τον εορταστικό χαρακτήρα για τα 70 χρόνια του θεσμού, η διοργάνωση συνοδεύεται από ηχηρές απουσίες ασιατικών «γιγάντων», ξαφνικές περικοπές στον προϋπολογισμό και αποχωρήσεις στελεχών.

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🏆 LIVE in 15 minutes: 11 countries take the stage in Bangkok for the very first #Eurovision Song Contest Asia! #EurovisionAsia 🔴 Watch here: https://t.co/1aBGnAtNr7 💭 Looking for an active live chat? Join our server: https://t.co/TvvqsrZYp8 https://t.co/pzGhdI1aVR — ESC Discord (@ESCdiscord) November 14, 2026

Η Eurovision, ο πανευρωπαϊκός θεσμός που έχει ταυτιστεί με τις εκκεντρικές εμφανίσεις, την εντυπωσιακή και συχνά υπερβολική σκηνοθεσία, το σασπένς του περίπλοκου συστήματος ψηφοφορίας, αλλά και τις ξεχωριστές μουσικές στιγμές, συμπληρώνει φέτος επτά δεκαετίες ζωής. Με αφορμή αυτή την ιστορική επέτειο, η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) αποφάσισε να δοκιμάσει τη δυναμική του θεσμού και στο ασιατικό κοινό.

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Η ιδέα ενός ασιατικού διαγωνισμού συζητιόταν επί είκοσι χρόνια, έχοντας γνωρίσει αρκετές «άστοχες» εκκινήσεις χωρίς ποτέ να υλοποιηθεί. Μέχρι σήμερα, οπότε και η αυλαία ανοίγει επίσημα στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης (στις 20:30 τοπική ώρα / 15:30 ώρα Ελλάδος).

Από τη μεταπολεμική Ευρώπη στην ψηφιακή Ασία

Η προσαρμογή μιας από τις πιο επιτυχημένες τηλεοπτικές συνταγές στον κόσμο στα δεδομένα της Ασίας δεν αποδείχθηκε απλή υπόθεση. Η ευρωπαϊκή Eurovision γεννήθηκε το 1956, στην αυγή της μαζικής τηλεόρασης, ως ένα εγχείρημα πολιτιστικής σύγκλισης μιας ηπείρου που προσπαθούσε να χτίσει ένα κοινό μέλλον μετά από δύο παγκόσμιους πολέμους, εξελισσόμενη σε αναπόσπαστο κομμάτι της κοινής ευρωπαϊκής κληρονομιάς.

Αντίθετα, στην Ασία δεν διαθέτει αυτό το ιστορικό υπόβαθρο και καταφθάνει εν μέσω της ψηφιακής εποχής, σε μια περίοδο που τα παραδοσιακά τηλεοπτικά φορμάτ δυσκολεύονται να ξεχωρίσουν. Όπως επισημαίνει ο Ταϊλανδός τραγουδιστής και φανατικός θαυμαστής της Eurovision, Sarun «Note» Kungbunpot —ο οποίος έχει κερδίσει αρκετούς μουσικούς διαγωνισμούς στην περιοχή— το εγχείρημα χρειάζεται ακόμη χρόνο για να εδραιωθεί στη συνείδηση των τηλεθεατών.

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«Είναι ακόμη κάτι πολύ καινούργιο στην Ασία. Δεν είμαι σίγουρος ότι το έχουν ακούσει πολλοί άνθρωποι μέχρι στιγμής», αναφέρει χαρακτηριστικά, εκτιμώντας πως το κοινό θα χρειαστεί ένα διάστημα προσαρμογής. Παράλληλα, εξηγεί τη βασική διαφορά φιλοσοφίας ανάμεσα στις δύο ηπείρους: «Όταν κοιτάζουμε διαγωνισμούς στην Ταϊλάνδη, τις Φιλιππίνες και την Κορέα, στην πραγματικότητα διαγωνιζόμαστε με επίκεντρο τον ίδιο τον τραγουδιστή», σε αντίθεση με το ευρωπαϊκό μοντέλο, όπου τον πρωταγωνιστικό ρόλο έχει το τραγούδι και η εκπροσώπηση κάθε χώρας.

Οι 11 συμμετοχές και οι ηχηρές απουσίες

Στον παρθενικό τελικό της Eurovision Asia συμμετέχουν μόλις 11 χώρες: η οικοδέσποινα Ταϊλάνδη, καθώς και οι Μαλαισία, Φιλιππίνες, Βιετνάμ, Καμπότζη, Λάος, Νότια Κορέα, Μογγολία, Μπαγκλαντές, Νεπάλ και Μπουτάν.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η απουσία των ασιατικών «γιγάντων» —της Ινδίας, της Κίνας, της Ιαπωνίας και της Ινδονησίας— αν και, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις προκειμένου να ενταχθούν στον διαγωνισμό της επόμενης χρονιάς, εφόσον φυσικά υπάρξει συνέχεια.

Οργανωτικά προβλήματα και «ψαλίδι» 1 εκατ. δολαρίων

Πέραν των χαμηλών προσδοκιών αναγνωρισιμότητας, η διοργάνωση ήρθε αντιμέτωπη και με σοβαρά εσωτερικά προβλήματα. Μια αιφνίδια περικοπή ύψους ενός εκατομμυρίου δολαρίων (760.000 λιρών) στον προϋπολογισμό, μόλις τρεις εβδομάδες πριν από τον μεγάλο τελικό, είχε ως αποτέλεσμα πολλοί έμπειροι τεχνικοί που γνωρίζουν σε βάθος το στήσιμο της Eurovision να μην ταξιδέψουν τελικά στην Ταϊλάνδη, ενώ καταγράφηκε και κύμα παραιτήσεων μελών του προσωπικού.

Πηγή: ΒΒC