Πάτρα: Προφυλακίστηκαν οι γονείς του 4 μηνών βρέφους – Στις προνοιακές δομές τα 7 παιδιά, εκτός κινδύνου το μωρό

Σε βάρος τον γονιών του βρέφους που βρέθηκε υποσιτισμένο και με δαγκωματιές από τρωκτικά έχει σχηματιστεί βαρύτατη δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού με ενδεχόμενο δόλο διά παραλείψεως

Τον δρόμο για τη φυλακή παίρνουν, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, οι δύο γονείς του τεσσάρων μηνών βρέφους στην Πάτρα, οι οποίοι κατηγορούνται ότι υπέβαλλαν συστηματικά το παιδί τους σε ασιτία, οδηγώντας το στο χείλος του θανάτου. Την ίδια ώρα, την επιμέλεια τόσο του βρέφους όσο και των υπόλοιπων έξι παιδιών της οικογένειας αναλαμβάνουν οι προνοιακές υπηρεσίες.

Ολοκληρώθηκε λίγο νωρίτερα η μαραθώνια απολογία του ζευγαριού ενώπιον των δικαστικών Αρχών, οι οποίες αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση και των δύο γονέων μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Σε βάρος τους, σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχει σχηματιστεί βαρύτατη δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού με ενδεχόμενο δόλο διά παραλείψεως.

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Από την πλευρά της, η υπεράσπιση των κατηγορουμένων χαρακτήρισε αυστηρή την απόφαση της προφυλάκισης, επιχειρώντας να αποδώσει την εικόνα ακραίου υποσιτισμού του παιδιού σε ζητήματα που σχετίζονται με τον μεταβολισμό του. Καθοριστικές απαντήσεις για τα ακριβή αίτια της κατάστασης στην οποία βρέθηκε το μωρό αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση που θα διενεργηθεί.

Εκτός ΜΕΘ και σε σταθερή βελτίωση το βρέφος

Ενθαρρυντικά είναι τα νέα από το ιατρικό μέτωπο, καθώς το τεσσάρων μηνών αγοράκι έχει πλέον αποσωληνωθεί, εξήλθε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών στο Ρίο και μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται παρουσιάζοντας σταθερή βελτίωση.

Παράλληλα, με απόφαση των αρμόδιων Αρχών, για την προστασία και τη φροντίδα τόσο του βρέφους όσο και των υπόλοιπων έξι ανήλικων παιδιών της οικογένειας επιλαμβάνονται πλέον οι προνοιακές υπηρεσίες.