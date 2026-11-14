«Στεφ, καλώς ήρθες πίσω»: Το υπέροχο βίντεο της Μπράιτον για την επιστροφή του Τζίμα

Ο 20χρονος επιθετικός εντάχθηκε στο κανονικό πρόγραμμα της πρώτης ομάδας έπειτα από σχεδόν έναν χρόνο απουσίας λόγω του σοβαρού τραυματισμού του στον πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο

Ο Στέφανος Τζίμας επέστρεψε στις προπονήσεις της Μπράιτον, έπειτα από σχεδόν έναν χρόνο απουσίας λόγω του σοβαρού τραυματισμού του στον πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο.

Ο 20χρονος επιθετικός είχε τραυματιστεί τον Δεκέμβριο του 2025 και την περασμένη εβδομάδα έκανε το επόμενο βήμα στην αποθεραπεία του, συμμετέχοντας αρχικά στις προπονήσεις της Κ21 και στη συνέχεια στο κανονικό πρόγραμμα της πρώτης ομάδας.

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Η Μπράιτον δημοσίευσε βίντεο από την επιστροφή του στις εγκαταστάσεις του συλλόγου, συνοδεύοντάς το με το μήνυμα: «Ο Στέφανος επέστρεψε στο χορτάρι την περασμένη εβδομάδα…», μαζί με δύο καρδιές στα χρώματα της ομάδας.

Ξεχωριστή ήταν και η υποδοχή του από τον προπονητή των «γλάρων», Φάμπιαν Χίρτσελερ, ο οποίος καλωσόρισε τον Έλληνα επιθετικό μπροστά στους συμπαίκτες του, λέγοντας: «Πρώτα απ’ όλα, Στεφ, καλώς ήρθες πίσω».