Ο Νόβακ Τζόκοβιτς άφησε τα κορτ και επισκέφθηκε το Άγιον Όρος (vid)

Ο Σέρβος αθλητής παρέστη το πρωί της Πέμπτης (12/11) στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία για την εορτή του Αγίου Βασιλιά Μιλούτιν που τελέστηκε στον κεντρικό ναό της μονής

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς βρίσκεται στην Ελλάδα μετά την ολοκλήρωση της φετινής αγωνιστικής σεζόν και επισκέφθηκε τις τελευταίες ημέρες το Άγιον Όρος.

Ο Σέρβος τενίστας, ο οποίος δεν κατάφερε να προκριθεί στα ATP Finals του Τορίνο, επέστρεψε στην Αθήνα, όπου διαμένει τον τελευταίο χρόνο, και στη συνέχεια ταξίδεψε στη Χαλκιδική. Εκεί επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Χιλανδαρίου, όπου παρέμεινε για μερικές ημέρες.

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Μάλιστα, το πρωί της Πέμπτης (12/11) έδωσε το «παρών» στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία για την εορτή του Αγίου Βασιλιά Μιλούτιν, προστάτη της μονής, η οποία τελέστηκε στον κεντρικό ναό.

Ο Τζόκοβιτς έχει μιλήσει αρκετές φορές στο παρελθόν για τη σημασία που έχει η πίστη στη ζωή του, ενώ η επίσκεψή του στο Άγιον Όρος πραγματοποιήθηκε μακριά από τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις και ανέδειξε μια διαφορετική πλευρά της ζωής του.