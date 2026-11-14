Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για το ιστορικό φιλικό με την Παρτιζάν

Ο Αλέσιο Λίσι επέλεξε τον Αντώνη Τσιφτσή για τη θέση του τερματοφύλακα και τον Όγκνιεν Ούγκρεσιτς στο βασικό σχήμα για την αναμέτρηση στην Τούμπα

Με τον Όγκνιεν Ούγκρεσιτς στο βασικό σχήμα παρατάσσεται ο ΠΑΟΚ απέναντι στην Παρτιζάν, στο φιλικό παιχνίδι που διεξάγεται το Σάββατο (14/11, 16:45) στην Τούμπα.

Η αναμέτρηση έχει ιδιαίτερη σημασία για τις δύο ομάδες, καθώς πραγματοποιείται στο πλαίσιο της μετακίνησης του Σέρβου μέσου από την Παρτιζάν στον Δικέφαλο.

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Ο Αλέσιο Λίσι επέλεξε τον Αντώνη Τσιφτσή κάτω από τα δοκάρια, με τους Κένι, Ελ Καντουσί, Μπαταούλα και Μπάμπα στην αμυντική γραμμή.

Στη μεσαία γραμμή βρίσκονται οι Τέιλορ και Ούγκρεσιτς, με τον Καμαρά σε πιο προωθημένο ρόλο. Στην επίθεση ξεκινούν οι Σορετίρε, Λουσέ και Χατσίδης.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Ελουστόντο, Μπαταούλας, Μπάμπα, Τέιλορ, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Σορετίρε, Χατσίδης και Λουσέ.



Στον πάγκο για τον ΠΑΟΚ οι: Μπαλωμένος, Μπελερής, Κόστα, Σανταμαρία, Ντεσπόντοφ, Εντιαγέ, Τσιότας, Παπαδόπουλος, Κακάλης, Νικηφόρος και Λιάκος