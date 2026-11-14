Βρετανία: Δημοσκόπηση δείχνει ότι το 52% των πολιτών τάσσεται υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα

Σαφές προβάδισμα υπέρ της μόνιμης επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα καταγράφει νέα δημοσκόπηση στη Βρετανία, την οποία διενήργησε η εταιρεία YouGov και παρουσιάζουν οι Times

Σαφές προβάδισμα υπέρ της μόνιμης επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα καταγράφει νέα δημοσκόπηση στη Βρετανία, την οποία διενήργησε η εταιρεία YouGov και παρουσιάζουν οι Times.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, περισσότεροι από τους μισούς Βρετανούς τάσσονται υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών στην Ελλάδα, ενώ μόλις το 20% θεωρεί ότι πρέπει να παραμείνουν στο Βρετανικό Μουσείο. Το ποσοστό υποστήριξης αυξάνεται όταν η επιστροφή συνδέεται με μια ευρύτερη συμφωνία πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, η οποία θα προβλέπει τον δανεισμό σημαντικών ελληνικών αρχαιοτήτων σε βρετανικά μουσεία.

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Μόλις το 20% υπέρ της παραμονής στο Λονδίνο

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν εάν τα Γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να παραμείνουν στο Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου ή να επιστραφούν στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Τα αποτελέσματα διαμορφώνονται ως εξής:

52% τάσσεται υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών στην Αθήνα.

τάσσεται υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών στην Αθήνα. 20% υποστηρίζει την παραμονή τους στο Βρετανικό Μουσείο.

υποστηρίζει την παραμονή τους στο Βρετανικό Μουσείο. 28% δεν επιλέγει καμία από τις δύο θέσεις.

Όπως αναφέρουν οι βρετανικοί Times, τα ευρήματα δείχνουν ότι ένας στους πέντε Βρετανούς υποστηρίζει πλέον την παραμονή στο Λονδίνο των Γλυπτών, τα οποία δημιουργήθηκαν πριν από περίπου 2.500 χρόνια για τη διακόσμηση του Παρθενώνα.

Στο 58% η υποστήριξη για πολιτιστική συμφωνία Ελλάδας – Βρετανίας

Μεγαλύτερη αποδοχή συγκεντρώνει το ενδεχόμενο μιας ευρύτερης πολιτιστικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Βρετανίας.

Το προτεινόμενο πλαίσιο προβλέπει τη μόνιμη επιστροφή των Γλυπτών στην Αθήνα και, παράλληλα, τη δυνατότητα βρετανικών μουσείων να φιλοξενούν σημαντικά ελληνικά αρχαιολογικά ευρήματα και εκθέσεις μέσω δανεισμών. Στη διατύπωση του ερωτήματος γίνεται, μάλιστα, αναφορά σε αρχαιότητες που δεν έχουν εκτεθεί ποτέ στο παρελθόν εκτός Ελλάδας.

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Στην περίπτωση αυτή, τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης είναι τα εξής:

58% δηλώνει ότι υποστηρίζει τη συμφωνία.

δηλώνει ότι υποστηρίζει τη συμφωνία. 9% εκφράζει αντίθεση.

εκφράζει αντίθεση. 33% δεν τάσσεται ούτε υπέρ ούτε κατά.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα των Times, ανάμεσα στα εκθέματα που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο τέτοιων πολιτιστικών ανταλλαγών περιλαμβάνεται και η Μάσκα του Αγαμέμνονα, ένα από τα γνωστότερα ευρήματα της μυκηναϊκής εποχής.

Η αναφορά στη συγκεκριμένη αρχαιότητα αποτελεί ενδεικτικό παράδειγμα στο πλαίσιο της συζήτησης και δεν συνιστά ανακοίνωση συγκεκριμένης συμφωνίας για τον δανεισμό της.

Πώς πραγματοποιήθηκε η δημοσκόπηση

Η έρευνα διενεργήθηκε στα μέσα Οκτωβρίου από την εταιρεία YouGov, με τη συμμετοχή περίπου 2.500 ενηλίκων στη Βρετανία, για λογαριασμό της οργάνωσης Parthenon Project, η οποία υποστηρίζει την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα.

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται από τους Times σε μια περίοδο κατά την οποία συνεχίζονται οι προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.

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Οι διαπραγματεύσεις και τα εμπόδια για την επιστροφή

Η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο διαπραγματεύσεων μεταξύ Ελλάδας και Βρετανίας, παρά τη θετική στάση που καταγράφεται στη βρετανική κοινή γνώμη.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται οι δυνατότητες πολιτιστικής συνεργασίας, αλλά και ζητήματα που αφορούν το καθεστώς ιδιοκτησίας των Γλυπτών και το νομικό πλαίσιο λειτουργίας του Βρετανικού Μουσείου.

Η νέα δημοσκόπηση καταγράφει την υποστήριξη της πλειονότητας των ερωτηθέντων στην επιστροφή των Γλυπτών στην Αθήνα, ενώ η προοπτική μιας ευρύτερης πολιτιστικής συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών συγκεντρώνει ακόμη υψηλότερο ποσοστό αποδοχής.