Η έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου καθυστέρησε, καθώς χρειάστηκε να αντιμετωπιστεί η κατάσταση στον αγωνιστικό χώρο, ενώ η Ιρλανδία πήρε τη νίκη με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων

Ένα εντυπωσιακό χειμωνιάτικο σκηνικό διαμορφώθηκε στο Τάμπερε, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Φινλανδίας με την Ιρλανδία για τα μπαράζ πρόκρισης στο Euro U21.

Η έντονη χιονόπτωση μέσα σε λιγότερο από μισή ώρα κάλυψε σχεδόν ολόκληρο τον αγωνιστικό χώρο, δυσκολεύοντας σημαντικά τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών.

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Η Ιρλανδία πήρε τη νίκη με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων, ωστόσο οι καιρικές συνθήκες επισκίασαν σε μεγάλο βαθμό την αναμέτρηση.

Η χιονόπτωση ήταν τόσο έντονη, ώστε η έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου καθυστέρησε, καθώς χρειάστηκε να αντιμετωπιστεί η κατάσταση στον αγωνιστικό χώρο.

Το γήπεδο μεταμορφώθηκε μέσα σε ελάχιστο χρόνο σε ένα κατάλευκο τοπίο, με τους παίκτες να καλούνται να συνεχίσουν την προσπάθειά τους κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Παρόμοιες εικόνες είχαν καταγραφεί και στην αναμέτρηση της Εθνικής Ελπίδων με την Ισλανδία στο Ρέικιαβικ. Εκεί, το παιχνίδι διακόπηκε στο 23ο λεπτό, προκειμένου να απομακρυνθεί το χιόνι από τον αγωνιστικό χώρο με τη βοήθεια μηχανημάτων και συνεργείων καθαρισμού.