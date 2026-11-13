Ο Έλληνας πρωταθλητής θα αντιμετωπίσει στο Ντόρτμουντ κορυφαίους αθλητές όπως ο Σαμ Κέντρικς, με την παρουσία του Καραλή να γεννά προσδοκίες για κατάρριψη του ρεκόρ της διοργάνωσης

Ο Εμμανουήλ Καραλής προσθέτει έναν σημαντικό σταθμό στο πρόγραμμά του για τη σεζόν κλειστού στίβου του 2027, καθώς επιβεβαιώθηκε η συμμετοχή του στο Sparkassen Indoor Meeting του Ντόρτμουντ, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 23 Ιανουαρίου.

Ο Έλληνας πρωταθλητής του επί κοντώ θα αγωνιστεί στη διοργάνωση, η οποία εντάσσεται στη σειρά World Athletics Indoor Tour Bronze, έπειτα από απουσία τριών ετών, αποτελώντας ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της συνάντησης.

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Στην προηγούμενη εμφάνισή του στη γερμανική πόλη, τον Ιανουάριο του 2024, ο Καραλής είχε σημειώσει επίδοση 5.50μ.

Έκτοτε, έχει επιτύχει σημαντική πρόοδο, ανεβάζοντας το ατομικό του ρεκόρ στα 6.20 μ., επίδοση που τον κατατάσσει δεύτερο στη λίστα όλων των εποχών στο αγώνισμα, πίσω αποκλειστικά από τον Μόντο Ντουπλάντις.

Οι διοργανωτές εξήραν την εξέλιξη του αθλητή, υπενθυμίζοντας τις κορυφαίες επιτυχίες του: το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού (2024), το αργυρό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο (2025) και το αργυρό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τορούν (2026).

Με το ρεκόρ της διοργάνωσης να ανέρχεται στα 5.95 μ., η παρουσία του Καραλή γεννά προσδοκίες για κατάρριψή του, σε έναν αγώνα υψηλού ανταγωνισμού.

Στο Ντόρτμουντ θα δώσουν επίσης το «παρών» ο δις παγκόσμιος πρωταθλητής Σαμ Κέντρικς (ΗΠΑ), ο Βέλγος κάτοχος του εθνικού ρεκόρ Μπεν Μπρούντερς και ο Ολλανδός πρωταθλητής Ευρώπης στον κλειστό στίβο Μένο Φλόον.

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Για τον Καραλή, η συμμετοχή στη Γερμανία αποτελεί κρίσιμο τεστ ενόψει του Fly Athens Indoor, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου στο κλειστό της Παιανίας.

Η δεύτερη διοργάνωση του Έλληνα πρωταθλητή, η οποία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2026, έχει πλέον αναβαθμιστεί στην κατηγορία Silver του World Athletics Indoor Tour.

Καταληκτικά, μετά την ανακοίνωση του Ντουπλάντις ότι θα απέχει από τη σεζόν κλειστού στίβου το 2027, ο Καραλής λογίζεται ως το απόλυτο φαβορί για τη διατήρηση του ευρωπαϊκού του τίτλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου της Βαλένθια, που θα λάβει χώρα από τις 4 έως τις 7 Μαρτίου.