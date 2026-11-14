Πρόστιμο ύψους 805 εκατ. ευρώ επέβαλε η Ιταλική Αρχή Προστασίας Δεδομένων στη Meta, μητρική εταιρεία του Facebook

Πρόστιμο ύψους 805 εκατ. ευρώ επέβαλε η Ιταλική Αρχή Προστασίας Δεδομένων στη Meta, μητρική εταιρεία του Facebook, για τη χρήση φωτογραφιών και βίντεο από συσκευές Android χωρίς την απαιτούμενη συγκατάθεση των χρηστών.

Το πρόστιμο αφορά τη λειτουργία «Προτάσεις από το ρολό της κάμερας κατά την περιήγηση στο Facebook», μέσω της οποίας η εφαρμογή προτείνει στους χρήστες φωτογραφίες και βίντεο από τη συλλογή του κινητού τους για δημοσίευση σε αναρτήσεις.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Σύμφωνα με την ιταλική αρχή, η συγκεκριμένη πρακτική παραβιάζει την εθνική νομοθεσία που ενσωματώνει την ευρωπαϊκή οδηγία ePrivacy. Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόστιμο που έχει επιβάλει μέχρι σήμερα η συγκεκριμένη ρυθμιστική αρχή.

Η έρευνα, η οποία ξεκίνησε το 2025, διαπίστωσε ότι η εφαρμογή ζητούσε μία ενιαία άδεια πρόσβασης στο ρολό της κάμερας, η οποία κάλυπτε πολλαπλές λειτουργίες με διαφορετικές ανάγκες. Παράλληλα, η σχετική ενημέρωση προς τους χρήστες ήταν γενική και δεν διευκρίνιζε ότι η άδεια επέτρεπε και την εμφάνιση προτάσεων για φωτογραφίες και βίντεο από την προσωπική τους συλλογή.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση η Ιταλική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, η παροχή πλήρους πρόσβασης επιτρέπει στην εφαρμογή να διαβάζει το σύνολο του αρχείου φωτογραφιών μιας συσκευής, συνήθως σε μόνιμη βάση, χωρίς ο χρήστης ή οι αρμόδιες αρχές να μπορούν να ελέγξουν ποια δεδομένα χρησιμοποιούνται στην πράξη.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Απόρριψη των ενστάσεων της Meta και υποχρεώσεις της εταιρείας

Η ιταλική αρχή απέρριψε και την ένσταση της Meta σχετικά με την αρμοδιότητά της να εξετάσει την υπόθεση, καθώς η εταιρεία υποστήριζε ότι αρμόδια ήταν η ιρλανδική αρχή προστασίας δεδομένων.

Όπως διευκρινίστηκε, ο κανονισμός ePrivacy δεν προβλέπει την εφαρμογή του μηχανισμού «one-stop-shop», ο οποίος επιτρέπει σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε πολλές χώρες της ΕΕ να υπάγονται στην εποπτεία μίας κύριας εθνικής αρχής.

Με βάση την απόφαση, η Meta έχει προθεσμία 60 ημερών για να προχωρήσει σε αλλαγές στη λειτουργία της εφαρμογής. Συγκεκριμένα, καλείται να εξασφαλίζει ξεχωριστή και σαφή συγκατάθεση των χρηστών, να ενημερώνει με κατανοητό τρόπο για τον τρόπο λειτουργίας της και να εξηγεί πώς μπορούν να την απενεργοποιήσουν.

Επιπλέον, η λειτουργία θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή, ακόμη και για τους χρήστες που την έχουν ήδη ενεργοποιήσει.

Τέλος, η Meta δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό της απόφασης, ενώ διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει έφεση.

Με πληροφορίες από Politico