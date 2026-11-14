Σύμφωνα με έρευνα που παρουσίασε η Ισμήνη Δροσοφορίδη, μία στις δέκα γυναίκες στην Ελλάδα έχει χάσει ημέρες εργασίας λόγω έλλειψης χρημάτων για σερβιέτες ή ταμπόν

Η ιδρύτρια της οργάνωσης It’s Just Period, Ισμήνη Δροσοφορίδη, μιλά στην Ανθή Βούλγαρη, στην εκπομπή «Ήρεμα Ρωτάω – Mom Edition» των «ΝΕΩΝ», για το ταμπού γύρω από την έμμηνο ρύση και τις προτάσεις για την αντιμετώπισή του.

Η Ισμήνη Δροσοφορίδη εξήγησε πώς ξεκίνησε πριν από τέσσερα χρόνια την προσπάθεια για τη μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου, η οποία βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, μετά την πρόταση για μείωση του συντελεστή από το 24% στο 13%.

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Ωστόσο, όπως ξεκαθάρισε, η μείωση του ΦΠΑ αποτελεί μόνο ένα πρώτο βήμα. Η ίδια επιμένει ότι η αντιμετώπιση της φτώχειας περιόδου απαιτεί ένα ευρύτερο πλέγμα μέτρων, από τη διανομή δωρεάν προϊόντων στα σχολεία μέχρι τη θέσπιση ειδικού επιδόματος για τις γυναίκες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Τα στοιχεία για τη «φτώχεια περιόδου» στην Ελλάδα

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2025 και δημοσιοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2026 αποτυπώνει μια πραγματικότητα που, όπως σημείωσε η Ισμήνη Δροσοφορίδη, δεν είναι ευρέως γνωστή στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα που παρουσίασε, ένα στα δέκα κορίτσια έχει χάσει τουλάχιστον μία ημέρα σχολείου επειδή δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να αγοράσει σερβιέτες ή ταμπόν. Αντίστοιχα, μία στις δέκα γυναίκες έχει χάσει ημέρες εργασίας για τον ίδιο λόγο.

Επιπλέον, μία στις δέκα γυναίκες καταφεύγει σε αυτοσχέδια μέσα, όπως χαρτιά, πανιά και χαρτόνια, ενώ σχεδόν δύο στις δέκα αναγκάζονται να αφήσουν πίσω άλλα βασικά αγαθά, όπως τρόφιμα, απορρυπαντικά, ρούχα ή παπούτσια, προκειμένου να αγοράσουν τα προϊόντα περιόδου που χρειάζονται.

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«Δεν περιμένουμε ότι θα είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα στην Ελλάδα το 2026», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχαν επαρκή ελληνικά δεδομένα για να αποτυπωθεί η έκταση του φαινομένου.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το When και το Dawn Policy Institute, με τη χρηματοδότηση της Lidl Ελλάς και του Mediterranean Women’s Fund.

«Το 60% των γυναικών βίωσε κάποια μορφή στίγματος για την περίοδό του»

Η συζήτηση με την Ανθή Βούλγαρη δεν περιορίστηκε στο οικονομικό σκέλος. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ταμπού που εξακολουθεί να υπάρχει γύρω από την περίοδο, ακόμη και σήμερα.

Όπως αποκάλυψε η Ισμήνη Δροσοφορίδη, το 60% των γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσε ότι τον τελευταίο χρόνο βίωσε κάποια μορφή στίγματος ή ταμπού σε σχέση με την έμμηνο ρύση.

«Θεωρούμε ότι έχουμε ξεπεράσει το ταμπού, έχουμε ξεπεράσει το στίγμα. Δεν ισχύει», σημείωσε, περιγράφοντας πόσο βαθιά παραμένει ριζωμένη η αμηχανία γύρω από μια φυσιολογική βιολογική λειτουργία.

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Μάλιστα, αναφέρθηκε σε περιστατικό κατά το οποίο γυναίκα με δημόσιο λόγο τής ζήτησε να μην αναφέρει δημόσια τις λέξεις «σερβιέτες» και «ταμπόν», προτείνοντας να χρησιμοποιεί τον γενικό όρο «προϊόντα περιόδου».

«Είναι ακριβώς το όνομα αυτών των προϊόντων. Σερβιέτες και ταμπόν», ήταν η αντίδρασή της, επισημαίνοντας ότι πολλές φορές η ίδια η γλώσσα αποκαλύπτει την αμηχανία που εξακολουθεί να συνοδεύει την περίοδο.

Στην ίδια συζήτηση, η Ανθή Βούλγαρη αναφέρθηκε στα σχόλια που δέχονται οι γυναίκες για την εμφάνισή τους, ακόμη και όταν πρόκειται για φυσιολογικές μεταβολές του σώματος, όπως το φούσκωμα. Η Ισμήνη Δροσοφορίδη υπογράμμισε ότι υπάρχει μια γενικότερη τάση υπερβολικής ενασχόλησης με την εξωτερική εμφάνιση των γυναικών.

Οι τρεις προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος

Η μείωση του ΦΠΑ από το 24% στο 13% αποτελεί, σύμφωνα με την ιδρύτρια του It’s Just Period, μια σημαντική εξέλιξη, δεν αρκεί όμως για να εξαλειφθεί η φτώχεια περιόδου.

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Όπως εξήγησε, η οργάνωση προτείνει τρία επιπλέον μέτρα:

Πλαφόν στις τιμές: Να θεσπιστεί ανώτατο νόμιμο όριο στην τιμή πώλησης των προϊόντων περιόδου, ώστε να μην μπορούν να ξεπερνούν συγκεκριμένο κόστος.

Να θεσπιστεί ανώτατο νόμιμο όριο στην τιμή πώλησης των προϊόντων περιόδου, ώστε να μην μπορούν να ξεπερνούν συγκεκριμένο κόστος. Μόνιμη επέκταση του προγράμματος Respect: Το πρόγραμμα του υπουργείου Υγείας, μέσω του οποίου έχουν διανεμηθεί περίπου 14 εκατομμύρια δωρεάν σερβιέτες και ταμπόν σε σχολεία, να αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα και να επεκταθεί σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, από το δημοτικό έως το πανεπιστήμιο.

Το πρόγραμμα του υπουργείου Υγείας, μέσω του οποίου έχουν διανεμηθεί περίπου 14 εκατομμύρια δωρεάν σερβιέτες και ταμπόν σε σχολεία, να αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα και να επεκταθεί σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, από το δημοτικό έως το πανεπιστήμιο. Ετήσιο period voucher 130 ευρώ: Να θεσπιστεί ειδική οικονομική ενίσχυση για γυναίκες και κορίτσια που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες, ώστε να μπορούν να προμηθεύονται τα απαραίτητα προϊόντα.

Παράλληλα, η ίδια υποστηρίζει τη δωρεάν και καθολική διάθεση σερβιετών και ταμπόν σε δημόσιους χώρους, όπως συμβαίνει στη Σκωτία, αλλά και την εξέταση της θέσπισης άδειας περιόδου για εργαζόμενες που αντιμετωπίζουν έντονο πόνο.

Η συζήτηση με τον πρωθυπουργό και η απάντηση στα σχόλια

Η Ανθή Βούλγαρη ρώτησε την καλεσμένη της αν είχε κάποια προσωπική σχέση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή τα σχόλια που έχει δεχθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την ανακοίνωση για τη μείωση του ΦΠΑ.

Η Ισμήνη Δροσοφορίδη απάντησε ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με πολιτικά πρόσωπα ή κομματικούς μηχανισμούς. Όπως εξήγησε, η οργάνωση είχε αποστείλει επανειλημμένα την έρευνα και τις προτάσεις της στα αρμόδια υπουργεία, αλλά και στο γραφείο του πρωθυπουργού, πριν από την ανακοίνωση της μείωσης του ΦΠΑ.

Αναφερόμενη στη συζήτηση που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σημείωσε ότι του έθεσε και το ενδεχόμενο περαιτέρω μείωσης του συντελεστή, ακόμη και στο 6% ή στο 0%, καθώς, όπως είπε, η σχετική ευρωπαϊκή δυνατότητα υπάρχει από το 2019. Σύμφωνα με την ίδια, ο πρωθυπουργός απάντησε ότι θα εξετάσει το ζήτημα.

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Η προσωπική ιστορία πίσω από την πρωτοβουλία

Η αφετηρία της προσπάθειας της Ισμήνης Δροσοφορίδη ήταν μια προσωπική εμπειρία. Όπως αποκάλυψε, όταν ήταν 20 ετών, η μητέρα της διαγνώστηκε με λέμφωμα. Τότε συνειδητοποίησε, όπως είπε, πόσο περιθωριοποιημένη είναι η γυναικεία υγεία και έθεσε ως στόχο να συμβάλει στην ενδυνάμωση των γυναικών.

Αργότερα, κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών της στη δημόσια πολιτική και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Columbia, επέλεξε να ερευνήσει τη φτώχεια περιόδου. Η αφορμή ήρθε έπειτα από μια συζήτηση με ακτιβίστρια στις ΗΠΑ, η οποία της επισήμανε ότι σε ορισμένες πολιτείες τα προϊόντα περιόδου εξακολουθούσαν να επιβαρύνονται με υψηλό ΦΠΑ.

Η έρευνα αυτή αποτέλεσε τη βάση για τη δημιουργία του It’s Just Period, με στόχο τόσο την αλλαγή πολιτικών όσο και την αποστιγματοποίηση της περιόδου.

«Μία στις δύο γυναίκες δεν μπορεί να συμμετέχει στην καθημερινότητά της λόγω πόνου»

Ένα ακόμη ζήτημα που αναδείχθηκε στη συζήτηση ήταν ο πόνος της περιόδου και η συχνή υποτίμηση της εμπειρίας των γυναικών.

Όπως ανέφερε η Ισμήνη Δροσοφορίδη, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μία στις δύο γυναίκες δηλώνει ότι λόγω του πόνου δεν μπορεί να συμμετέχει κανονικά στην καθημερινότητά της.

Η ίδια αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν γυναίκες με ενδομητρίωση, επισημαίνοντας ότι η διάγνωση μπορεί να καθυστερήσει κατά μέσο όρο οκτώ έως δέκα χρόνια.

«Η επιστημονική κοινότητα δεν παίρνει στα σοβαρά το πραγματικό βίωμα των γυναικών», σημείωσε, τονίζοντας την ανάγκη να ακούγονται και να αξιολογούνται οι εμπειρίες τους.

Δωρεάν πρόγραμμα αγωγής υγείας για 10.000 μαθητές

Προς το τέλος της συζήτησης, η Ισμήνη Δροσοφορίδη μίλησε και για την επαγγελματική της δραστηριότητα στις ΗΠΑ, όπου εργάζεται σε μια πλατφόρμα αγωγής υγείας με την ονομασία Puberty, η οποία έρχεται πλέον και στην Ελλάδα.

Όπως ανακοίνωσε, μέσα από συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας και με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, η πλατφόρμα θα διατεθεί δωρεάν σε 10.000 μαθητές και μαθήτριες δημόσιων σχολείων της χώρας.

Στόχος είναι η ενημέρωση των παιδιών για ζητήματα υγείας και η καλλιέργεια κουλτούρας πρόληψης από τις σχολικές ηλικίες.

«Ακούστε το σώμα σας», ήταν το μήνυμα που θέλησε να στείλει.