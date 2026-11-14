Ο Αμερικανός παίκτης δεν έχει ακόμη δικαίωμα συμμετοχής στους επόμενους δύο αγώνες πρωταθλήματος, καθώς εκτίει την ποινή επτά αγωνιστικών που του επιβλήθηκε πέρυσι

Οι «ερυθρόλευκοι» ετοιμάζονται για την αναμέτρηση με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη (15/11, 17:30), ενώ παράλληλα προχώρησαν σε αλλαγή στην οκτάδα των ξένων τους στη Stoiximan GBL.

Ο Γιαν Μοντέρο, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης μέχρι τον Απρίλιο, αφαιρέθηκε από τη λίστα και στη θέση του δηλώθηκε ο Ταϊρίκ Τζόουνς.

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Ο Τζόουνς, πάντως, δεν έχει ακόμη δικαίωμα συμμετοχής. Του απομένουν δύο αγωνιστικές για να εκτίσει την ποινή των επτά αγώνων που του επιβλήθηκε από την περσινή σεζόν, μετά και την απόρριψη της προσφυγής του Ολυμπιακού από το ΑΣΕΑΔ. Έτσι, δεν θα αγωνιστεί ούτε απέναντι στον Άρη ούτε στο παιχνίδι με την Καρδίτσα στις 22 Νοεμβρίου.

Η οκτάδα των ξένων του Ολυμπιακού στην GBL αποτελείται πλέον από τους Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Γουόρντ, Τζόζεφ, Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς και Εντζάι.

Οι οκτώ διαθέσιμοι ξένοι παίκτες των Πειραιωτών στο Πρωτάθλημα είναι οι: Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Γουόρντ, Τζόζεφ, Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς, Εντζάι.