Συγκλονίζουν οι φωτογραφίες-ντοκουμέντο που έχει εξασφαλίσει το tanea.gr από το εσωτερικό του κτιρίου - Το υπόγειο είχε γεμίσει καπνούς και σκουπίδια, ενώ οι πυροσβέστες φέρονται να έπεσαν κατά την προσπάθειά τους να κατέβουν για να επιχειρήσουν

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία με τους πυροσβέστες στο Ζεφύρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά είχε εκδηλωθεί στο υπόγειο του κτιρίου, το οποίο είχε γεμίσει με καπνούς. Οι πυροσβέστες μπήκαν στον χώρο προκειμένου να επιχειρήσουν για την κατάσβεση, ωστόσο, κατά την κάθοδό τους από τη σκάλα, φέρεται να γλίστρησαν και να έπεσαν στο φλεγόμενο υπόγειο.

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Οι δύο πυροσβέστες ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Πρόκειται για τον 23χρονο πυροσβέστη Γεώργιο Ζυμπίδη και τον 44χρονο υπαρχιπυροσβέστη Ηλία Βαλατσό.

Από το περιστατικό τραυματίστηκε και ένας ακόμη πυροσβέστης, ο οποίος διακομίστηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Το υπόγειο, όπου είχε εκδηλωθεί η φωτιά, είχε μετατραπεί σε ένα αποπνικτικό και εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον.

Μαυρίλα παντού, μαυρισμένοι τοίχοι, έντονα σημάδια από τη φωτιά και αποκαΐδια συνθέτουν την εικόνα που καταγράφεται στις φωτογραφίες.

Στο δάπεδο του υπογείου διακρίνονται μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων, πλαστικά μπουκάλια, συσκευασίες και διάφορα αντικείμενα.

Οι τοίχοι έχουν καλυφθεί από μαύρα σημάδια, ενώ η ατμόσφαιρα στον χώρο είχε επιβαρυνθεί από τους καπνούς.

Ιδιαίτερα αποκαλυπτική είναι η εικόνα της σκάλας που οδηγεί στο υπόγειο. Πρόκειται για μια στενή, περιστροφική σκάλα. Ένας μακρύς σωλήνας περνά κατά μήκος της, δημιουργώντας ακόμη ένα εμπόδιο στη διαδρομή προς το κάτω επίπεδο.

Είναι το σημείο που βρήκαν τραγικό θάνατο εν ώρα καθήκοντος οι δύο πυροσβέστες.

Στο σημείο βρίσκεται η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), η οποία έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης.