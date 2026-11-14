Η οικονομική εμπειρία της Ελλάδας στο τραπέζι της Αργεντινής – Κεντρικός ομιλητής ο Γιάννης Στουρνάρας

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος θα αναλύσει την ελληνική δημοσιονομική προσαρμογή σε συζήτηση με τον υπουργό Οικονομίας της Αργεντινής στο Μπουένος Άιρες

Τη διεθνή αναγνώριση της ελληνικής οικονομικής ανάκαμψης και την ανάδειξη της εμπειρίας της χώρας ως παραδείγματος για οικονομίες που βρίσκονται σε διαδικασία μετασχηματισμού σηματοδοτεί η πρόσκληση προς τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), Γιάννη Στουρνάρα, να συμμετάσχει ως κεντρικός ομιλητής στο διεθνές συνέδριο «2026 Money and Banking Conference», που διοργανώνει η Κεντρική Τράπεζα της Αργεντινής (BCRA), στις 16 και 17 Νοεμβρίου στο Μπουένος Άιρες, σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Όπως τονίζεται, η πρόσκληση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Αργεντινή βρίσκεται σε μια κρίσιμη προσπάθεια οικονομικής μετάβασης, αναζητώντας διεθνή παραδείγματα και διδάγματα από χώρες που κατάφεραν να ξεπεράσουν βαθιές δημοσιονομικές και οικονομικές κρίσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, η ελληνική εμπειρία, από την κρίση και τη δημοσιονομική προσαρμογή έως την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και την επιστροφή στην ανάπτυξη, αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον.

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Ο κ. Στουρνάρας θα συμμετάσχει τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου σε δύο σημαντικές θεματικές ενότητες. Στην πρώτη, με τίτλο «Policy Experiences in Economic Development: Greece and Australia», θα παρουσιάσει εισήγηση για τον ρόλο της νομισματικής σταθερότητας στην ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων, την ανακατανομή των παραγωγικών πόρων και τη διαμόρφωση υψηλότερου δυνητικού ρυθμού ανάπτυξης. Στη συζήτηση θα συμμετάσχει και ο πρώην διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστραλίας, Ian Macfarlane.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η συζήτηση με θέμα «The Resolution of a Sovereign Crisis: Lessons from Greece for Economies Undergoing Transformation», στην οποία ο διοικητής της ΤτΕ θα συνομιλήσει με τον υπουργό Οικονομίας της Αργεντινής, Luis Caputo, και τον υφυπουργό Οικονομικής Πολιτικής, José Luis Daza. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Αργεντινής, Santiago Bausili.

Στο συνέδριο συμμετέχουν ακόμη ο πρόεδρος της Federal Reserve Bank of St. Louis, Alberto Musalem, και ο νομπελίστας Οικονομικών του 2025, Philippe Aghion, ενώ οι εργασίες θα ολοκληρωθούν στις 17 Νοεμβρίου με ομιλία του προέδρου της Αργεντινής, Javier Milei.