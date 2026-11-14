Ξέσπασε ο Ραφίνια μετά την ήττα από την Ιαπωνία: «Σήμερα παίξαμε με αντίπαλο τον διαιτητή»

Ο 29χρονος άσος της Βραζιλίας δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο επόμενο φιλικό παιχνίδι με τη Σιγκαπούρη την Τρίτη λόγω της αποβολής του στο φινάλε του αγώνα

Ο Ραφίνια εξέφρασε έντονα παράπονα για τις αποφάσεις του διαιτητή στην ήττα της Βραζιλίας με 3-2 από την Ιαπωνία, υποστηρίζοντας πως η Σελεσάο είχε απέναντί της έναν επιπλέον αντίπαλο. Ο αρχηγός της ομάδας αποβλήθηκε στο φινάλε, όπως και ο Κάρλο Αντσελότι.

Η ένταση προκλήθηκε από το γκολ της Ιαπωνίας στο 90+1′, το οποίο έκρινε την αναμέτρηση.

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Οι Βραζιλιάνοι διαμαρτυρήθηκαν για επιθετικό φάουλ στη φάση, με τον διαιτητή να αποβάλλει τόσο τον Ραφίνια όσο και τον προπονητή της ομάδας.

Μετά το παιχνίδι, ο 29χρονος άσος ζήτησε συγγνώμη για την αποβολή του, αλλά δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για τη διαιτησία:

«Καταρχήν, ζητώ συγγνώμη για την κόκκινη κάρτα μου. Όμως, μερικές φορές είναι δύσκολο να συγκρατηθώ μετά από όλα αυτά τα λάθη του διαιτητή.

Προσπάθησα να μιλήσω στον διαιτητή πολλές φορές, αλλά εκείνος αρνήθηκε να ακούσει. Αυτό είναι απαράδεκτο. Σήμερα, παίξαμε εναντίον του διαιτητή».

Έτσι ο Ραφίνια δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο επόμενο φιλικό της Βραζιλίας, απέναντι στη Σιγκαπούρη την Τρίτη (17/11).