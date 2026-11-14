Οι εκπρόσωποι των δύο συλλόγων παρευρέθηκαν στο μνημείο της Θύρας 4 για να συμμετάσχουν στην κίνηση σεβασμού που επιβεβαίωσε τους ισχυρούς δεσμούς των ομάδων

Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε στην Τούμπα μια ιδιαίτερη στιγμή πριν από την έναρξη της φιλικής αναμέτρησης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Παρτίζαν, με τους φίλους της σερβικής ομάδας να τιμούν τη μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών του Δικεφάλου.

Συγκεκριμένα, οι φίλαθλοι της Παρτίζαν κατέθεσαν στεφάνι στο μνημείο της Θύρας 4, αποτίοντας φόρο τιμής στους οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους τον Ιανουάριο του 2026.

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Η κίνησή τους είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς οι σχέσεις ανάμεσα στους δύο συλλόγους και τους φιλάθλους τους είναι διαχρονικά ισχυρές.

Στο μνημείο βρέθηκαν και εκπρόσωποι των δύο ομάδων, συμμετέχοντας σε αυτή τη στιγμή μνήμης και σεβασμού. Ήταν μια ξεχωριστή εικόνα στην Τούμπα, πριν από τη σέντρα του ιστορικού φιλικού, που επιβεβαίωσε τους δεσμούς φιλίας και αλληλεγγύης ανάμεσα στις δύο πλευρές.

O ΠΑΟΚ τίμησε και τον 80χρονο εμβληματικό οπαδό της Παρτιζάν, Στέβα Κόσκα

Ο Δικέφαλος τίμησε τον 80χρονο Στέβα Κόσκα, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φυσιογνωμίες της εξέδρας της Παρτιζάν, ο οποίος έχει γίνει σύμβολο για τους φίλους του συλλόγου του Βελιγραδίου.

Μάλιστα, η μορφή του έχει αποτυπωθεί ακόμη και σε κορεό των οργανωμένων οπαδών της ομάδας.

Ο Κόσκα πραγματοποίησε σε ηλικία 80 ετών το πρώτο ταξίδι της ζωής του εκτός Σερβίας, επιλέγοντας να βρεθεί στη Θεσσαλονίκη για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση των δύο αδελφοποιημένων συλλόγων.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ τον υποδέχθηκε θερμά και τον βράβευσε στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας, λίγο πριν από τη σέντρα.