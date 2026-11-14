Αυτή η ομάδα έχει προς το παρόν μόνο ταλέντο. Κάτι άλλο όχι. Η σημασία της Σερβίας.

Πώς το είχε πει ο Βαγγέλης Παυλίδης προ εβδομάδων; Έχουμε πολύ ταλέντο, αλλά αυτό δε φτάνει. Σε ομιλία προς τους συμπαίκτες του.

Πώς το είπε μετά το διασυρμό του Άμστερνταμ; Ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο και είπε ότι αυτή η Εθνική ακόμη δεν έχει πετύχει τίποτα.

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Από τους στόχους της με βάση την αξία των παικτών της έχει κάνει ελάχιστα. Η παραμονή στη μεγάλη κατηγορία του Nations League είναι κάτι.

Ως αρχή. Οι μεγάλες νίκες των τελευταίων ετών επίσης. Οι στόχοι είναι μπροστά. Εφικτοί, αλλά όχι προς το παρόν εκπληρωμένοι.

Με το ταλέντο δεν κερδίζεις δυνατές ομάδες. Αυτές που εάν αρχίσουν δε σταματούν. Δεν ήρθε ή νίκη στην Αγγλία η στη Γερμανία μόνο με ταλέντο. Είχε γίνει κατάθεση ψυχής. Πολλές φορές ούτε αυτό φτάνει.

Η Εθνική στα κρίσιμα με τη Δανία και τη Σκωτία είχε αποτύχει. Απέναντι στην Ολλανδία δεν κατάλαβε ούτε πότε έχασε ούτε πώς έφτασε στη συντριβή. Οι Κροάτες έπαθαν το ίδιο προσφάτως με την Αγγλία. Ίδιο σκορ, επτάρα. Ακόμη προσπαθούν να συνέλθουν.

Το ματς με τη Σερβία είναι το πιο κρίσιμο για αυτή την Εθνική και τον προπονητή της. Όχι για να προκριθούν στα προημιτελικά του Nations League. Πάλι θα έχουν καταφέρει απλά κάτι.

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Είναι το πιο κρίσιμο γιατί θα πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν να αντιδρούν. Θα πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν να επιστρέψουν στον κανονικό κόσμο του ποδοσφαίρου. Στο Άμστερνταμ ήταν εκτός τόπου και χρόνου.

Και για το τέλος. Το ερώτημα δεν ήταν γιατί αποκλείστηκε ο Κωστούλας. Αλλά γιατί εάν ήταν να αποκλειστεί πήγε εκεί και όχι στην Ισλανδία με τις Ελπίδες.

Κι αν είναι να μην παίξει με τη Σερβία ας πάει από Βόλο Αθήνα για να βοηθήσει σε μια άλλη σοβαρή προσπάθεια πρόκρισης. Σοβαρότερη σε αυτή τη φάση διότι πρόκειται για τελικά EURO.