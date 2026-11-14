Ο πρώην προπονητής της εθνικής ομάδας άρσης βαρών οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί τη Δευτέρα

Αντιμέτωπος με κακουργηματικές κατηγορίες για παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία αναβολικών ουσιών βρίσκεται ο προπονητής Οδυσσέας Δήμας, αδελφός του Ολυμπιονίκη της άρσης βαρών, Πύρρου Δήμα.

Ο 58χρονος συνελήφθη και, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, φέρεται να προμήθευε με απαγορευμένες ουσίες νεαρούς αθλητές, ανάμεσα στους οποίους φέρεται να βρίσκονταν ακόμη και ανήλικοι.

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Ο πρώην προπονητής της Εθνικής ομάδας άρσης βαρών οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αντιδράσεις στον χώρο του αθλητισμού, καθώς στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται καταγγελίες για χορήγηση απαγορευμένων ουσιών σε νεαρούς αθλητές.

Την ίδια ώρα, ο ίδιος ο Οδυσσέας Δήμας δίνει τη δική του απάντηση, καθώς «σπάει τη σιωπή» του και μιλά αποκλειστικά στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα».

«Εδώ και δύο χρόνια έχω σταματήσει να προπονώ αθλητές. Αισθάνομαι συντριβή από την παραπληροφόρηση σε βάρος μου, όταν φθάνουν στο σημείο να μου αποδίδουν κατηγορία ότι με πρόθεση έδωσα αναβολικά στον ανήλικο γιο μου. Η αλήθεια, η οποία προκύπτει από δικαστική απόφαση, είναι ότι χρησιμοποιήθηκε νόμιμο συμπλήρωμα διατροφής, που δεν ανέφερε την αναβολική ουσία.

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Αυτό το δέχτηκε το ΑΣΕΑΔ, που αποτελείται από τακτικούς δικαστές, και μου καταλόγισε ΑΜΕΛΕΙΑ. Τα σκευάσματα που βρέθηκαν στο σπίτι μου είναι νόμιμα, πλην ελάχιστων, που θα αποδειχθεί ότι τα χρησιμοποιώ για ιατρικούς λόγους. Ζητώ συγγνώμη από τον αδερφό μου Πύρρο Δήμα και την οικογένειά μου, που τους έχω φέρει σε δύσκολη θέση, εξαιτίας της επιπόλαιης συμπεριφοράς μου. Ζητώ συγγνώμη από όλους τους πολίτες που αγάπησαν τον Πύρρο Δήμα».

«Ο ίδιος πήγε τα σκευάσματα στον ΕΟΦ»

Ο δικηγόρος του Οδυσσέα Δήμα, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μιλώντας στις «Εξελίξεις Τώρα» ισχυρίζεται πως δεν πρόκειται για αναβολικές ουσίες τα όσα βρέθηκαν στο σπίτι του, ενώ μίλησε και για τα αναβολικά που φέρεται να είχε δώσει το 2024 στον γιο του.

«Αισθάνομαι την ανάγκη να το μοιραστώ με τον κόσμο που μας ακούει. Το όνομα του Πύρρου του Δήμα είναι συνδεδεμένο με στιγμές μοναδικές στη ζωή όλων των Ελλήνων, σε όλο τον κόσμο. Όλοι δακρύσαμε, όλοι κλάψαμε από χαρά όταν ακούσαμε τον Ελληνικό Εθνικό Ύμνο και το χρυσό μετάλλιο να το έχει ο Πύρρος ο Δήμας αγκαλιά. Αυτή την ιστορία κανείς δεν πρόκειται να τη διαγράψει και γι’ αυτό σας καλώ.

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Είναι το πρώτο που είπα στους δημοσιογράφους. Σεβαστείτε την ιστορία ενός ανθρώπου που δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση του αδελφού του. Όσοι επιχειρήσετε, σας το λέω δημόσια και αναλαμβάνω και την ευθύνη των λόγων μου. Να ξέρετε ότι όσοι χτυπήσετε τον Πύρρο το Δήμα, θα εκτεθείτε. Διότι ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού σας το λέω γιατί έχω πάρει την άδειά του, όταν του υπέβαλε την παραίτηση για λόγους ευθιξίας, ο Πύρρος ο Δήμας του λέει “Για μας τους Έλληνες είσαι ένα εθνικό σύμβολο. Ποτέ ένα εθνικό σύμβολο δεν θα το γκρεμίσουμε, επειδή δεν υπάρχει ευτυχώς στη χώρα μας οικογενειακή ευθύνη”. Αυτή είναι μια υπόθεση αποκλειστικά του Οδυσσέα του Δήμα και για αυτών σας έδωσε αυτό το μήνυμα στην εκπομπή σας δι’ εμού, και ζήτησε συγγνώμη από τον αδελφό του.

Ο Οδυσσέας ο Δήμας δεν έδωσε ποτέ με πρόθεση αναβολικά στο παιδί του. Θα είχε αυτοκτονήσει αν το έκανε αυτό. Το συγκεκριμένο αναβολικό βρισκόταν σε ένα σκεύασμα του εμπορίου όπου δεν υπήρχε στην ετικέτα η εφεδρίνη, δεν αναγραφόταν. Και όταν για πρώτη φορά, όταν ο γιος του μετά από τεστ που έγινε βρέθηκε θετικός στην εφεδρίνη, πήρε τα σκευάσματα αυτά ο Οδυσσέας ο Δήμας και τα πήγε στον ΕΟΦ.

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Ο ίδιος πήγε τα σκευάσματα αυτά στον ΕΟΦ. Ήτανε κάποιος τρελός να πάρει τα στοιχεία που έδιναν την εφεδρίνη, αν ήξερε ότι υπήρχε εφεδρίνη; Και μέσα από τα αποτελέσματα του ΕΟΦ αποκαλύφθηκε ότι υπήρχε αυτή η απαγορευμένη ουσία. Αυτό είδαν οι αθλητικοί δικαστές. Αυτό είδαν και οι τακτικοί δικαστές του ΑΣΕΑΔ. Από αμέλεια συνέβη αυτό στον πατέρα. Αλλά τιμωρείται στο Πειθαρχικό Δίκαιο και αμέλεια.

Αυτό το σημείωμα με τους δύο αθλητές είναι από το ‘21. Υπάρχει ποτέ κάποιος ο οποίος χορηγεί εν γνώσει του απαγορευμένο αναβολικό και παίρνει απόδειξη με χρονολογία που να λένε οι αθλητές “Ναι, λάβαμε εμείς αντί 700 ευρώ και 500 λάβαμε εμείς αυτά τα σκευάσματα” και τα κρατάει στο αρχείο του. Γιατί έγινε αυτό; Τον ρώτησα τον Οδυσσέα το Δήμα και λέει: “Υπήρχε χορηγία 1500 ευρώ από έναν άνθρωπο ο οποίος αγαπούσε την άρση βαρών” και αυτή τη χορηγία δόθηκε σε δύο αθλητές και κράτησε τις αποδείξεις για να μπορεί, αν κάποιος του πει ότι τις έβαλε στην τσέπη τη χορηγία, να πει “Όχι κύριοι, δεν την έβαλα στην τσέπη”. Θα κάνω αίτημα στον Χρυσοχοΐδη, να διερευνηθεί πώς αυτά τα στοιχεία, τα οποία τα έχει η ανακρίτρια, είχανε ήδη αναρτηθεί. Θα πρέπει να γίνει έρευνα πώς αυτά τα απόρρητα στοιχεία διοχετεύτηκαν.

Ήταν φαρμακευτικά προϊόντα(τα όσα βρέθηκαν στο σπίτι του) τα οποία δεν είχαν την έγκριση του ΕΟΦ. Δεν ήταν όμως αναβολικά. Το 20% που ήταν τεστοστερόνη είναι η ουσία που απαγορεύεται μεν στους αγώνες, αλλά δεν απαγορεύεται σε έναν να κάνει χρήση για φαρμακευτικούς λόγους».