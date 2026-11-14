Reuters: Ο Τζένσεν Χουάνγκ παραπλάνησε κορυφαίo δικηγόρο της Nvidia για την εξωσυζυγική σχέση του με την Άλις Χουάνγκ

Ο Τζένσεν Χουάνγκ, πρώην διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, φέρεται να παραπλάνησε κορυφαία στελέχη της εταιρείας, μεταξύ των οποίων τον γενικό νομικό σύμβουλο Τιμ Τέτερ

Ο Τζένσεν Χουάνγκ, πρώην διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, φέρεται να παραπλάνησε κορυφαία στελέχη της εταιρείας, μεταξύ των οποίων τον γενικό νομικό σύμβουλο Τιμ Τέτερ και τη διευθύντρια μάρκετινγκ Άλισον Γουάγκενφελντ, σχετικά με τη φύση της σχέσης του με την Κινέζα επιχειρηματία Άλις Χουάνγκ, με την οποία διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση. Αυτό προκύπτει από μαρτυρίες δύο προσώπων με γνώση της υπόθεσης, καθώς και από εσωτερική αλληλογραφία που εξέτασε το πρακτορείο Reuters.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters απέκτησε πρόσβαση σε σειρά ανταλλαγών μηνυμάτων από τον Οκτώβριο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα δημοσιευθούν αυτούσια. Πρόκειται για την πρώτη αποκάλυψη του περιεχομένου της συγκεκριμένης εσωτερικής αλληλογραφίας.

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Την Πέμπτη, ο Χουάνγκ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, σε μια εξέλιξη που σηματοδοτεί θεαματική ανατροπή για τον άνθρωπο που βρέθηκε στο επίκεντρο της τεχνολογικής επανάστασης της Τεχνητής Νοημοσύνης και της εκρηκτικής ανάπτυξης της εταιρείας.

Σε δήλωσή του την Κυριακή, ο Χουάνγκ ζήτησε συγγνώμη για την απιστία του απέναντι στη σύζυγό του, αλλά και για την απογοήτευση που προκάλεσε στην εταιρεία. Ωστόσο, δεν κατονόμασε την Άλις Χουάνγκ, πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της Megaspeed International, εταιρείας-πελάτη της Nvidia, η οποία είχε βρεθεί στο επίκεντρο αμερικανικής έρευνας για πιθανή κατασκοπεία υπέρ της Κίνας. Ο Τζένσεν Χουάνγκ και η Άλις Χουάνγκ δεν έχουν συγγενική σχέση, παρά το κοινό τους επώνυμο.

Οι αποκαλύψεις για την προσωπική ζωή του πρώην επικεφαλής της Nvidia είχαν προηγηθεί της παραίτησής του. Οι New York Times είχαν αναφέρει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι διατηρούσε επίσης εξωσυζυγική σχέση με εργαζόμενη της εταιρείας, ενώ το Reuters αποκάλυψε ότι είχε αναπτύξει στενή προσωπική σχέση και με άλλη υπάλληλο της Nvidia.

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Ο Τέτερ δεν απάντησε στα αιτήματα του Reuters για σχολιασμό, ενώ η Γουάγκενφελντ δεν ανταποκρίθηκε άμεσα. Εκπρόσωποι του πρώην διευθύνοντος συμβούλου και της Nvidia αρνήθηκαν να σχολιάσουν. Αναπάντητα έμειναν επίσης τηλεφωνική κλήση και μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την Άλις Χουάνγκ.

Οι διαβεβαιώσεις προς τα στελέχη της Nvidia

Το φθινόπωρο του 2025 και τον Οκτώβριο του 2026, απαντώντας σε δημοσιογραφικά ερωτήματα σχετικά με τη σχέση του με τη Megaspeed και την Άλις Χουάνγκ, ο Τζένσεν Χουάνγκ περιέγραψε τις επαφές τους ως «κατάλληλες», σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Το Reuters διευκρινίζει ότι είχε πρόσβαση μόνο στα μηνύματα του Οκτωβρίου 2026 και όχι στην αλληλογραφία του 2025.

Σε δύο ξεχωριστά μηνύματα τον Οκτώβριο, ο Χουάνγκ διαβεβαίωσε στελέχη της Nvidia, μεταξύ των οποίων τον Τέτερ και τη Γουάγκενφελντ, ότι οι επαφές του με τη Megaspeed αφορούσαν αποκλειστικά συνήθεις επιχειρηματικές συναλλαγές με πελάτη της εταιρείας. Σε άλλα μηνύματα επανέλαβε ότι οι συγκεκριμένες επαφές είχαν καθαρά επαγγελματικό χαρακτήρα.

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Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, συζήτησε το ενδεχόμενο προσφυγής στη Δικαιοσύνη κατά των New York Times, μετά τη δημοσίευση άρθρου τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους, το οποίο αναφερόταν στις δημόσιες συναντήσεις του με την Άλις Χουάνγκ.

Το δημοσίευμα είχε οδηγήσει τον Χουάνγκ να επικοινωνήσει το 2025 με στελέχη της Nvidia σχετικά με τις επαφές του με την επιχειρηματία, χωρίς ωστόσο να τις περιγράψει ως προσωπική σχέση, σύμφωνα με τις πηγές του Reuters.

Τελικά, ούτε ο ίδιος ούτε η Nvidia προχώρησαν σε αγωγή κατά της εφημερίδας. Εκπρόσωπος των New York Times ανέφερε ότι το μέσο δεν έλαβε καμία νομική απαίτηση από την πλευρά του Χουάνγκ.

Παραμένει, πάντως, αδιευκρίνιστο πότε η σχέση του πρώην επικεφαλής της Nvidia με την Άλις Χουάνγκ απέκτησε προσωπικό χαρακτήρα. Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο και επαληθεύτηκαν από το Reuters τους απεικονίζουν μαζί στις ΗΠΑ, την Κίνα και άλλες περιοχές, ήδη από τον Δεκέμβριο του 2023.

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Έρευνα και επιπτώσεις για τη Nvidia

Σημειώνεται ότι, στις 10 Νοεμβρίου, τα ανεξάρτητα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia ανακοίνωσαν ότι ανέθεσαν στο δικηγορικό γραφείο Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, με έδρα τη Wall Street, τη διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας.

Η απόφαση ελήφθη μετά τις αποκαλύψεις των New York Times και της Wall Street Journal σχετικά με τις σχέσεις του Χουάνγκ με την Άλις Χουάνγκ, αλλά και τις υποψίες των αμερικανικών αρχών για ενδεχόμενη κατασκοπευτική δραστηριότητα υπέρ της Κίνας. Από την πλευρά του, το Πεκίνο έχει διαψεύσει ότι η Άλις Χουάνγκ είναι κατάσκοπος.

Επιπλέον, το Reuters επισημαίνει ότι δεν έχει επιβεβαιώσει ανεξάρτητα εάν η Άλις Χουάνγκ ενεργούσε για λογαριασμό της κινεζικής κυβέρνησης.

Σε συνέντευξή του στο Bloomberg, η οποία δημοσιεύθηκε στις 29 Οκτωβρίου, ο Τζένσεν Χουάνγκ δήλωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν τον είχε ενημερώσει για τις υποψίες που αφορούσαν την επιχειρηματία.

Την ίδια ώρα, η μετοχή της Nvidia έχει υποχωρήσει περισσότερο από 30% σε σχέση με το υψηλό κλείσιμο της 6ης Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας να μειωθεί κατά περισσότερα από 1,8 τρισεκατομμύρια δολάρια.