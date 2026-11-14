Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξαπέλυσε μιλώντας στην εκπομπή Εξελίξεις Τώρα επίθεση τόσο κατά του υπουργού Υγεία όσο και κατά των ΜΜΕ που αναπαρήγαγαν την ανάρτησή του για την υπόθεση

Νέο μέτωπο αντιπαράθεσης ανοίγει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μετά το περιστατικό με την προϊσταμένη επιθεωρήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» στις 12 Νοεμβρίου, έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο και ενώ είχε προηγηθεί έντονη λεκτική αντιπαράθεση με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

Είκοσι τέσσερις ώρες μετά το συμβάν, η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε επίθεση τόσο κατά του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, όσο και κατά των μέσων ενημέρωσης που αναπαρήγαγαν την ανάρτησή του για την υπόθεση.

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Η ανάρτηση Γεωργιάδη και η καταγγελία του ΕΚΑΒ

Το περιστατικό έγινε γνωστό μέσα από ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη στο X, την ίδια ημέρα. Ο υπουργός Υγείας εξέφρασε τη συμπαράστασή του στην επιθεωρήτρια, αφήνοντας παράλληλα αιχμές κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

«Εκφράζω τη συμπαράστασή μου και τα περαστικά μου στην άτυχη προϊσταμένη επιθεωρήτρια της Επιθεώρησης Εργασίας που σήμερα έλαβε και αυτή μία μικρή πείρα του πού μπορεί ψυχικά και σωματικά να σε οδηγήσει η συνάντησή σου με αυτή την απαράδεκτη κυρία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην ίδια ανάρτηση, ο υπουργός συνέδεσε το περιστατικό με τις καταγγελίες πρώην εργαζόμενης της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, οι οποίες είχαν προκαλέσει τη μακρά αντιπαράθεση με την Επιθεώρηση Εργασίας.

Παράλληλα, το Σωματείο Εργαζομένων του ΕΚΑΒ προχώρησε σε καταγγελία για απρεπή και ανάρμοστη συμπεριφορά της Ζωής Κωνσταντοπούλου προς τους διασώστες κατά τη διάρκεια της διακομιδής της επιθεωρήτριας.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας φέρεται να ειρωνεύτηκε τους εργαζομένους και να αμφισβήτησε τον επαγγελματισμό τους, λέγοντας: «Κάνετε show για εργαλειοποίηση του περιστατικού», ενώ, όπως καταγγέλλεται, αδιαφορούσε για την κατάσταση της υγείας της ασθενούς.

Πώς ξεκίνησε η σύγκρουση με την Επιθεώρηση Εργασίας

Η υπόθεση έχει τις ρίζες της στον περασμένο Φεβρουάριο, όταν πρώην εργαζόμενη της Ζωής Κωνσταντοπούλου προσέφυγε στην Επιθεώρηση Εργασίας, καταγγέλλοντας παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας.

Η καταγγέλλουσα υποστήριξε ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τής οφείλει δεδουλευμένα από την εργασία της στο κόμμα, ενώ έκανε λόγο και για ηθική παρενόχληση.

Ακολούθησε πολύμηνη και ιδιαίτερα έντονη αντιπαράθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου με την Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να παρεμβαίνει επανειλημμένα, ασκώντας σκληρή κριτική στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

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Ο υπουργός Υγείας έχει χαρακτηρίσει την υπόθεση «τραγική», υποστηρίζοντας ότι έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Μάλιστα, σύμφωνα με όσα ανέφερε, επιθεωρητές εμφανίζονται πλέον απρόθυμοι να αναλάβουν τον χειρισμό της, καθώς φοβούνται ότι μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι ακόμη και με προβλήματα υγείας ή να καταλήξουν στο αστυνομικό τμήμα.

«Είμαι πάρα πολύ χάλια», λέει η προϊσταμένη επιθεωρήτρια

Την ίδια ώρα, παραμένουν αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η προϊσταμένη επιθεωρήτρια αισθάνθηκε αδιαθεσία και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν το λιποθυμικό επεισόδιο και η επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της συνδέονται αιτιωδώς με τη λεκτική αντιπαράθεση που φέρεται να είχε προηγηθεί με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», η ίδια εμφανίστηκε ιδιαίτερα φορτισμένη, περιγράφοντας τη δύσκολη ψυχολογική της κατάσταση.

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«Είμαι πάρα πολύ χάλια… Αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν, κυρία μου, είναι πάρα πολύ λυπηρά. Πραγματικά σας μιλάω, και μόνο που το σκέφτομαι, δυστυχώς δεν μπορώ να μιλήσω άλλο, ταράζομαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ», ανέφερε, διακόπτοντας τη συνομιλία.

Η υπόθεση εξακολουθεί να προκαλεί πολιτική και θεσμική αντιπαράθεση, ενώ το ζητούμενο παραμένει να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του περιστατικού και να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη κατά τη συνάντηση της επιθεωρήτριας με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου πάντως επιτέθηκε και στην Νατάσα Γιάμαλη, για το γεγονός ότι η εκπομπή του MEGA παρουσίασε δήλωσης του φερόμενου ως θύματος, λέγοντας:

«Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πρέπει να σας πω ότι δεν το περίμενα από εσάς, γιατί θεωρώ εντελώς κίτρινο αυτό που μόλις κάνατε, γιατί προβάλατε σε ρεπορτάζ γεγονότα που έχω αμφισβητήσει και αντικρούσει, βάλατε μια αλλοιωμένη φωνή που είπατε ότι είναι κάποια επιθεωρήτρια και κατά την άποψή μου είναι ακραία κίτρινο αυτό που κάνετε, διότι αναπαράγετε και αναλαμβάνετε χωρίς αμφισβήτηση αυτά τα οποία εγώ έχω διαψεύσει».

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Η Αναστασία Γιάμαλη δεν άφησε αναπάντητη την επίθεση, ξεκαθαρίζοντας ότι η πρόσκληση της πολιτικού στην εκπομπή έγινε ακριβώς για να ακουστεί η δική της πλευρά: «Κυρία Κωνσταντοπούλου, αν είχαμε πρόθεση να σας αμφισβητήσουμε, δεν θα σας είχαμε εδώ. Δεν θα γίνω εγώ σάκος του μποξ στην κόντρα που έχετε με τον κ. Γεωργιάδη».

«Δεν έχω καμία κόντρα με τον κ. Γεωργιάδη, εσείς έχετε κόντρα με τον κ. Γεωργιάδη;», αντέτεινε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τη δημοσιογράφο να απαντά: «Είναι ο μόνος που με έχει εγκαλέσει. Εγκαλούμαι και από εσάς, εγκαλούμαι και από τον κ. Γεωργιάδη».

«Θα μας κάνετε και αρχισυνταξία;»

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να κατηγορεί τη δημοσιογράφο ότι δεν παρουσίασε κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση, επικαλούμενη έγγραφο που είχε δημοσιοποιήσει ο Άδωνις Γεωργιάδης σχετικά με την εφημερία του νοσοκομείου «Γεννηματάς».

«Όχι, μην συμψηφίζετε, αυτό δεν είναι έντιμο. Εγώ δεν είμαι ο Γεωργιάδης. Έχω δικαίωμα να κρίνω αυτό που κάνετε; Ο κ. Γεωργιάδης κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή και λέει ότι πήγε στο “Γεννηματά” η συγκεκριμένη γυναίκα χωρίς να εφημερεύει. Το έγγραφο που ανέβασε, λέει ότι δεν είχε εφημερία το “Γεννηματάς” κι εσείς, αν είστε δημοσιογράφος, αυτό θα έπρεπε να το έχετε αναφέρει. Όπως θα έπρεπε να έχετε αναφέρει και όλα εκείνα τα οποία είπα χθες», ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η απάντηση της Αναστασίας Γιάμαλη ήταν αιχμηρή: «Να σας καλέσουμε στην ΕΣΗΕΑ να μας κάνετε καθοδήγηση». «Δεν θέλω καθοδήγηση, διαμαρτύρομαι για αυτή τη στημένη κατάσταση», επέμεινε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τη δημοσιογράφο να τη ρωτά: «Ποια στημένη κ. Κωνσταντοπούλου; Δεν θα σας είχα εδώ».

«Με καλέσατε για να παρακολουθήσω ένα ψευδορεπορτάζ και μέσα από την παρουσία μου να το επιβεβαιώσετε ή με καλέσατε για να ακουστεί η άλλη άποψη;» ανέφερε σε άλλο σημείο η αρχηγός της Πλεύσης Ελευθερίας, με την Νατάσα Γιάμαλη να απαντά: «Αν ήθελα να το παίξω μόνο του, θα το έπαιζα μόνο του».

Η ένταση κορυφώθηκε, όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου διαμαρτυρήθηκε ότι τη διέκοπτε, φέρνοντας στην κουβέντα και προηγούμενη παρουσία του δικηγόρου Μιχάλη Δημητρακόπουλου στην εκπομπή. «Γιατί με διακόπτετε; Είχατε τον Δημητρακόπουλο ατελείωτες ώρες να ακούμε ανοησίες και να σας κάνει παρατήρηση».

Τότε η Αναστασία Γιάμαλη πέρασε στην αντεπίθεση: «Θα μας κάνετε και αρχισυνταξία κ. Κωνσταντοπούλου; Αρχισυντάκτης μου είναι ο Δημάγγελος, ακόμη δεν είστε εσείς». «Δεν θέλω να σας κάνω αρχισυνταξία, είμαι κόρη δημοσιογράφου και έχω πολύ μεγάλη ευαισθησία για τους δημοσιογράφους», απάντησε η αρχηγός της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Δεν φαίνεται, γιατί μου κουνάτε το δάχτυλο…», ήταν η αιχμηρή απάντηση της Αναστασίας Γιάμαλη, ενώ στην πορεία της συζήτησης παρενέβη και ο Άδωνις Γεωργιάδης, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να αποχωρεί από το πλάνο, καθώς όπως είπε δεν ήθελε να συνομιλήσει με «φασίστες».