Με δύο απουσίες θα παραταχθεί η ομάδα της Θεσσαλονίκης καθώς οι Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και Γιώργος Τανούλης εξακολουθούν να βρίσκονται σε στάδιο αποκατάστασης

Ο Άρης ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Οι «κίτρινοι» υποδέχονται τους Πειραιώτες την Κυριακή (15/11, 17:30) στο Αλεξάνδρειο, θέλοντας να διατηρήσουν το αήττητο της έδρας τους.

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Η τελευταία προπόνηση περιλάμβανε ανάλυση του παιχνιδιού του Ολυμπιακού μέσω βίντεο από το τεχνικό επιτελείο.

Ο Άρης θα παραταχθεί με δύο απουσίες, καθώς οι Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και Γιώργος Τανούλης εξακολουθούν να βρίσκονται σε στάδιο αποκατάστασης. Αυτά είναι και τα μοναδικά προβλήματα για την ομάδα της Θεσσαλονίκης ενόψει της αναμέτρησης.