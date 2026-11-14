Η Βασιλική Μιλλούση ανέβηκε στη δοκό μαζί με τις δύο κόρες της σε μια μοναδική επίδειξη (vid)

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια συμμετείχε στο GymnArté – All-Stars Gala στο κλειστό γυμναστήριο του Φαλήρου παρουσιάζοντας ένα κοινό πρόγραμμα επίδειξης με τα δύο κορίτσια

Μια διαφορετική επιστροφή στη δοκό ισορροπίας πραγματοποίησε η Βασιλική Μιλλούση, αυτή τη φορά έχοντας στο πλευρό της τις δύο κόρες της, Σοφία και Λένια.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια συμμετείχε στο GymnArté – All-Stars Gala, στο κλειστό γυμναστήριο του Φαλήρου, παρουσιάζοντας ένα κοινό πρόγραμμα επίδειξης με τα δύο κορίτσια που έχει αποκτήσει με τον Λευτέρη Πετρούνια.

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Μητέρα και κόρες ανέβηκαν μαζί στη δοκό ισορροπίας που σημάδεψε την αθλητική πορεία της Μιλλούση και εκτέλεσαν ένα υπέροχο πρόγραμμα ασκήσεων, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα των θεατών.

Η εμφάνιση είχε ξεχωριστή σημασία για την Ελληνίδα γυμνάστρια, η οποία επέστρεψε στη δοκό, το όργανο στο οποίο κατέκτησε σημαντικές διεθνείς διακρίσεις και βρέθηκε στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης.