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Η Βασιλική Μιλλούση ανέβηκε στη δοκό μαζί με τις δύο κόρες της σε μια μοναδική επίδειξη (vid)

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια συμμετείχε στο GymnArté – All-Stars Gala στο κλειστό γυμναστήριο του Φαλήρου παρουσιάζοντας ένα κοινό πρόγραμμα επίδειξης με τα δύο κορίτσια

Γυμνάστρια εκτελεί άλμα σπαγγάτο στον αέρα με μαύρο και φούξια κορμάκι σε σκοτεινό φόντο
14/11/2026, 18:06
TANEA Newsroom
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Μια διαφορετική επιστροφή στη δοκό ισορροπίας πραγματοποίησε η Βασιλική Μιλλούση, αυτή τη φορά έχοντας στο πλευρό της τις δύο κόρες της, Σοφία και Λένια.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια συμμετείχε στο GymnArté – All-Stars Gala, στο κλειστό γυμναστήριο του Φαλήρου, παρουσιάζοντας ένα κοινό πρόγραμμα επίδειξης με τα δύο κορίτσια που έχει αποκτήσει με τον Λευτέρη Πετρούνια.

Μητέρα και κόρες ανέβηκαν μαζί στη δοκό ισορροπίας που σημάδεψε την αθλητική πορεία της Μιλλούση και εκτέλεσαν ένα υπέροχο πρόγραμμα ασκήσεων, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα των θεατών.

Η εμφάνιση είχε ξεχωριστή σημασία για την Ελληνίδα γυμνάστρια, η οποία επέστρεψε στη δοκό, το όργανο στο οποίο κατέκτησε σημαντικές διεθνείς διακρίσεις και βρέθηκε στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης.

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