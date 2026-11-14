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Υδραϊκός – Ολυμπιακός 8-15: Έκαναν το 8Χ8 οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Ολυμπιακός δεν δυσκολεύθηκε κόντρα στον Υδραϊκό και επικράτησε με 15-8.

Πολίστας με μπλε σκουφάκι κρατάει κίτρινη μπάλα πάνω από το νερό μπροστά στο τέρμα
14/11/2026, 18:21
TANEA Newsroom
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2 λεπτά

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του Υδραϊκού και να φύγει νικητής απ’ το Ε.Α.Κ. Γλυφάδας κάνοντας το «8 στα 8», με σκορ 8-15.

Οι Ερυθρόλευκοι ήταν «σίφουνας» στο πρώτο οκτάλεπτο. Ξεκινώντας από την άμυνα στην οποία κατάφεραν να κρατήσουν το «0», σκόραραν τετράκις και πήραν σαφές προβάδισμα (4-0).

Ο Υδραϊκός, όμως, έβγαλε αντίδραση στο δεύτερο οκτάλεπτο και κατάφερε με επιμέρους 4-2 να κατεβάσει τη διαφορά στα δύο τέρματα (6-4).

Παρόμοιο ήταν το σκηνικό και με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, κατά την οποία οι γηπεδούχοι μείωσαν στο γκολ, μέχρι που ο Έλβις Φάτοβιτς πήρε τάιμ άουτ (3:13) και «ταρακούνησε» την ομάδα του. Με ένα μικρό σερί 2-0, ο Ολυμπιακός τελείωσε το τρίτο οκτάλεπτο με σκορ 9-6.

Πιο συγκεντρωμένοι στο τελευταίο μέρος του αγώνα οι Ερυθρόλευκοι που έκαναν και double score (14-7). Ο Λόρεν Φάτοβιτς το πήρε προσωπικά και με τρία δικά του τέρματα «κλείδωσε» τη νίκη για τον Ολυμπιακό (8-15).

Ιδανικό «ζέσταμα» για τους Πειραιώτες, οι οποίοι την Τετάρτη (18/11, 19:30 – MEGA News) φιλοξενούν στο «Παπαστράτειο» το Ανόβερο, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Champions League.

Τα οκτάλεπτα: 0-4, 4-2, 2-3, 2-6

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Έλβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Σπάχιτς, Φάτοβιτς 4, Γεωρβασάκης, Φουντούλης 2, Παπαναστασίου 1, Γκίλλας 2, Σολανάκης 1, Αλαφραγκής 1, Λόντσαρ, Αλαμάνος 1, Δήμου 2, Λιμαράκης, Πούρος 1, Μαθιόπουλος

ΥΔΡΑΙΚΟΣ (Δημήτρης Κραβαρίτης): Γαλανόπουλος, Μαυράκης, Τσιρομενίδης, Παππάς, Πρέκας, Δίπλαρος 1, Άντζιτς 2, Τσαταλιός 2, Παπάκος 1, Καλαϊτζής 1, Αγκόρτσας, Γιαννάτος 1, Γιανναράς, Μαυρωτάς, Πορτοκάλης

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