«Να φύγετε να έρθει ο Ανδρουλάκης»: Η οργή Ταγαρά του ΠΑΣΟΚ και το «Ποια είναι η κυρία;» του Γεωργιάδη

Η πρώην βουλευτής Κορινθίας του ΠΑΣΟΚ απευθύνθηκε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους στον εκπρόσωπο της ΝΔ Βασίλη Φεύγα

Στα άκρα οδηγήθηκε η αντιπαράθεση σε τηλεοπτική εκπομπή του Kontra, με την πρώην βουλευτή Κορινθίας του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Ταγαρά, να εξαπολύει «μύδρους» κατά της κυβέρνησης για τους χειρισμούς στα εθνικά ζητήματα. Η σφοδρή κριτική της δεν έμεινε αναπάντητη, προκαλώντας το παρεμβατικό σχόλιο του Άδωνι Γεωργιάδη.

Η τοποθέτησή του στελέχους του ΠΑΣΟΚ, προκάλεσε την αντίδραση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος αναδημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το σχετικό βίντεο, σχολιάζοντας με εμφανή ειρωνεία: «Ποια είναι αυτή η κυρία;….έλα Χριστέ και Παναγία!».

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Ποια είναι αυτή η κυρία;….έλα Χριστέ και Παναγία! — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 10, 2026



Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Κατερίνα Ταγαρά απευθύνθηκε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους στον γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλη Φεύγα, κατηγορώντας την κυβέρνηση για αδράνεια και ανικανότητα στα εθνικά ζητήματα.

«Είσαστε άπραγοι, είστε παθητικοί, δεν κάνετε, να φύγετε, να φύγετε από την κυβέρνηση, είστε άσχετοι, ανίκανοι… ανίκανοι… να φύγετε», ουρλιάζει η κα Ταγαρά αναφερόμενη στην κυβερνητική στάση στα εθνικά θέματα. Σπεύδει να προσθέσει ότι πρέπει να έρθει ο Νίκος Ανδρουλάκης, που «είναι ο μόνος που δεν έχει κυβερνήσει».

Μάλιστα, σε ερώτηση που της απευθύνουν οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στο πάνελ για το τι διαφοροποιεί την θέση του ΠΑΣΟΚ στα εθνικά θέματα, η Κατερίνα Ταγαρά επιλέγει πάντα με υψηλότατους τόνους να… πετάξει την μπάλα στην εξέδρα, συνεχίζοντας πάντα σε εκκωφαντικά ντεσιμπέλ τα περί «ανικανότητας» της κυβέρνησης, χωρίς πάντως να παραθέτει κάποιο άλλο επιχείρημα.

«Γιατί εγώ είμαι υπέρ των εθνικών συμφερόντων, αλλά εσείς είστε ανίκανοι κι ο ανίκανος πρέπει να φεύγει. Είστε πλήρως ανίκανοι και γι’ αυτό να φύγετε», συνέχισε για να κλείσει την… ηχηρή της παρέμβαση με την ακόλουθη ατάκα σχετικά με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη και την… καταλληλότητα του για να αναλάβει την εξουσία: «Ο κ. Ανδρουλάκης που αμφισβητήσατε που είναι ο μόνος που δεν έχει κυβερνήσει».