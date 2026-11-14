Πολιτική

Θρήνος για τους δύο πυροσβέστες: Το συγκινητικό συλλυπητήριο μήνυμα του Κωνσταντίνου Τασούλα

Οι δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους όταν υποχώρησε η σκάλα στην οποία πατούσαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς, με αποτέλεσμα να πέσουν στο κενό μέσα στις φλόγες

Πυροσβέστης σκυμμένος στο πεζοδρόμιο δίπλα σε ασθενοφόρο μετά από φωτιά στο Ζεφύρι
14/11/2026, 19:07
TANEA Newsroom
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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στη Φυλή.

Σε δήλωσή του ανέφερε:

«Με θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο δύο νέων πυροσβεστών εν ώρα υπηρεσίας, καθώς επιτελούσαν το καθήκον τους με αυταπάρνηση. Εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και στους οικείους τους, στους συναδέλφους τους και σε ολόκληρη την οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος».

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