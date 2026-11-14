Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ επέστρεψε στους αγωνιστικούς χώρους έπειτα από σχεδόν οκτώ μήνες απουσίας και είχε συμμετοχή στο τρίτο τέρμα της ομάδας της Θεσσαλονίκης

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-1 της Παρτιζάν στην Τούμπα, σε ένα ξεχωριστό φιλικό παιχνίδι που συνδύασε το αγωνιστικό θέαμα με την εντυπωσιακή παρουσία των φιλάθλων των δύο ομάδων.

Ο Δικέφαλος του Βορρά βρέθηκε πίσω στο σκορ, αλλά αντέδρασε και έφτασε στην ανατροπή με τους Κένι, Σανταμαρία και Καμαρά να βρίσκουν δίχτυα.

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Το σημαντικότερο γεγονός της αναμέτρησης, ωστόσο, ήταν η επιστροφή του Κίριλ Ντεσπόντοφ στους αγωνιστικούς χώρους έπειτα από σχεδόν οκτώ μήνες απουσίας.

Ο Βούλγαρος εξτρέμ πέρασε ως αλλαγή και χρειάστηκε λίγο χρόνο για να αφήσει το αποτύπωμά του, καθώς εκτέλεσε το κόρνερ από το οποίο προήλθε το τρίτο γκολ του ΠΑΟΚ. Μάλιστα, είχε συμμετοχή και σε ακόμη μία μεγάλη ευκαιρία, όταν ο Καμαρά έστειλε την μπάλα στο δοκάρι μετά από δική του πάσα.

Η αναμέτρηση είχε ξεχωριστό χαρακτήρα και στις εξέδρες, καθώς οι φίλοι του ΠΑΟΚ και της Παρτιζάν παρακολούθησαν μαζί το παιχνίδι από τη Θύρα 4, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα στην Τούμπα.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Παρτιζάν προηγήθηκε μόλις στο 6ο λεπτό, στην πρώτη της τελική προσπάθεια. Ο Σεκ κινήθηκε με την μπάλα στον χώρο, απέφυγε την αντίδραση της άμυνας του ΠΑΟΚ και με διαγώνιο σουτ νίκησε τον Τσιφτσή για το 0-1.

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Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να απαντήσουν και πλησίασαν στην ισοφάριση στο 12’, όταν ο Καμαρά γύρισε την μπάλα από αριστερά και ο Λουσέ εκτέλεσε στην κίνηση, στέλνοντάς την λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Τρία λεπτά αργότερα, ο ΠΑΟΚ έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Ο Σορετίρε συνεργάστηκε με τον Μπάμπα, ο οποίος βρήκε τον Κένι μέσα στη μικρή περιοχή και ο τελευταίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από κοντινή απόσταση για το 1-1.

Ο Δικέφαλος διατήρησε την πρωτοβουλία των κινήσεων και συνέχισε να πιέζει.

Ο Καμαρά απείλησε στο 30’ με σουτ που πέρασε άουτ, ενώ δύο λεπτά αργότερα έχασε σημαντική ευκαιρία να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του, με τον Μιλόσεβιτς να αποκρούει την προσπάθειά του.

Η ανατροπή ολοκληρώθηκε με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Στο 47’, ο Κένι εκτέλεσε έξυπνα ένα φάουλ προς το πρώτο δοκάρι και ο Σανταμαρία με κεφαλιά διαμόρφωσε το 2-1.

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Στο 68’ ο Καμαρά επιχείρησε να αιφνιδιάσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα με απευθείας εκτέλεση φάουλ, χωρίς αποτέλεσμα.

Το τρίτο γκολ ήρθε στο 79’, με τον Ντεσπόντοφ να επιστρέφει στη δράση και να εκτελεί το κόρνερ από το οποίο ο Καμαρά σκόραρε με κεφαλιά για το 3-1.

Ο ΠΑΟΚ είχε την ευκαιρία να διευρύνει ακόμη περισσότερο το προβάδισμά του, όμως ο Καμαρά σημάδεψε το δοκάρι μετά από πάσα του Ντεσπόντοφ.

Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το τέλος και οι Θεσσαλονικείς πανηγύρισαν τη νίκη στο ξεχωριστό φιλικό με την Παρτιζάν.