ΠΑΟΚ – Παρτιζάν: Ο Ντεσπόντοβ πέρασε αλλαγή και επέστρεψε στην δράση μετά από 7,5 μήνες

Ο Βούλγαρος διεθνής επέστρεψε στους αγωνιστικούς χώρους μετά από απουσία 238 ημερών, λίγες ημέρες μετά την επίτευξη συμφωνίας με τη διοίκηση για την επέκταση του συμβολαίου του έως το 2029

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ φόρεσε ξανά τη φανέλα του ΠΑΟΚ, παίρνοντας χρόνο συμμετοχής στο φιλικό παιχνίδι με την Παρτιζάν στην Τούμπα.

Ο Βούλγαρος εξτρέμ επέστρεψε στους αγωνιστικούς χώρους για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν, έπειτα από απουσία 238 ημερών.

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Ο 30χρονος διεθνής είχε μείνει εκτός δράσης από τον περασμένο Μάιο, όταν υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Η τελευταία συμμετοχή του με τον Δικέφαλο σε επίσημο αγώνα είχε καταγραφεί στις 22 Μαρτίου 2026, στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Stoiximan Super League.

Η επιστροφή του ήρθε λίγες ημέρες μετά την επίτευξη συμφωνίας με τη διοίκηση του ΠΑΟΚ για την επέκταση του συμβολαίου του κατά δύο χρόνια, που θα τον κρατήσει στη Θεσσαλονίκη έως το 2029.