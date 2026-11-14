Πολιτική

«Η απώλειά τους μας γεμίζει με βαθιά θλίψη»: Το μήνυμα του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ζεφύρι

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη εξέφρασε τη συμπαράστασή του προς το Πυροσβεστικό Σώμα επισημαίνοντας ότι η απώλεια αυτή αγγίζει συνολικά τον κόσμο των Σωμάτων Ασφαλείας

Άνδρας με σκούρο κοστούμι και μπλε πουά γραβάτα σε κοντινό πλάνο

INTIME NEWS / ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

14/11/2026, 18:43
TANEA Newsroom
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Με μια ιδιαίτερα φορτισμένη ανάρτηση στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη θέλησε να αποτίσει φόρο τιμής στους δύο αδικοχαμένους ήρωες της πρώτης γραμμής. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε την αυταπάρνηση των δύο πυροσβεστών, χαρακτηρίζοντάς τους ως ανθρώπους που έπεσαν μαχόμενοι στο καθήκον.

«Η απώλεια των δύο πυροσβεστών, δύο ανθρώπων του καθήκοντος, στο Ζεφύρι μάς γεμίζει με βαθιά θλίψη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός, στρέφοντας παράλληλα τη σκέψη του στους οικείους των θυμάτων.

Βαρύ πένθος στα Σώματα Ασφαλείας

Ο κ. Χρυσοχοΐδης έστειλε μήνυμα συμπαράστασης προς ολόκληρο το Πυροσβεστικό Σώμα που σήμερα θρηνεί, επισημαίνοντας ωστόσο ότι αυτή η απώλεια αγγίζει συνολικά τον κόσμο των Σωμάτων Ασφαλείας. Όπως εξήγησε, οι γυναίκες και οι άνδρες της πρώτης γραμμής έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με ακραίους κινδύνους κατά την εκτέλεση των αποστολών τους.

«Το πένθος αφορά όλους τους εργαζόμενους στα Σώματα Ασφαλείας, οι οποίοι βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή, βιώνοντας την αγωνία και τους κινδύνους κάθε αποστολής».

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δεσμεύτηκε πως η πολιτεία και η κοινωνία θα θυμούνται για πάντα τη θυσία των δύο πυροσβεστών, αναφέροντας: «Θα τους θυμόμαστε με ευγνωμοσύνη και σεβασμό. Ειλικρινή συλλυπητήρια».

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