Πολιτική

Γεραπετρίτης: Ολοκληρώθηκε η ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών – Συνεχίζει τις έρευνες το Abeille Marengo

Το γαλλικό ερευνητικό πλοίο εκτελεί τις εργασίες του «με βάση την ελληνική αδειοδότηση και την ελληνική NAVTEX, αποκλειστικά και μόνο», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών

Γιώργος Γεραπετρίτης πορτρέτο

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη διάρκεια επίσημης ομιλίας ως Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας.

14/11/2026, 18:58
TANEA Newsroom
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Σαφές μήνυμα για την απρόσκοπτη πορεία των ερευνών αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου έστειλε το Σάββατο (14/11) ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης των αρχηγών των κοινοβουλευτικών κομμάτων.

Αναφερόμενος στην πορεία του ενεργειακού έργου, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας τόνισε ότι το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε διεθνή ύδατα και συνεχίζει κανονικά το ερευνητικό του έργο. Ο υπουργός θέλησε να άρει οποιαδήποτε αμφισβήτηση, επισημαίνοντας με έμφαση ότι οι εργασίες εκτελούνται «με βάση την ελληνική αδειοδότηση και την ελληνική NAVTEX, αποκλειστικά και μόνο», στέλνοντας μήνυμα επιβεβαίωσης των κυριαρχικών δικαιωμάτων και της δικαιοδοσίας της Αθήνα στην περιοχή.

Πρόκειται για την τέταρτη κατά σειρά συνάντηση του κ. Γεραπετρίτη με τους επικεφαλής των κομμάτων, μια κίνηση για την οποία ο υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε τις ευχαριστίες του, χαρακτηρίζοντας ως «ιδιαιτέρως θεσμική στάση» την ανταπόκριση των πολιτικών δυνάμεων.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση διατηρεί ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας για τα εθνικά θέματα, τόσο μέσω του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής όσο και με τη διαρκή παρουσία του στην αρμόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων.

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο Γιώργος Γεραπετρίτης επεσήμανε πως η ελληνική πολιτεία θα συνεχίσει να εφαρμόζει μια ενεργό εξωτερική πολιτική με γνώση και υπευθυνότητα και στόχο «να ενισχύει το διεθνές αποτύπωμα της χώρας και να προσδίδει κύρος και αυτοπεποίθηση στην πατρίδα», θωρακίζοντας τα εθνικά συμφέροντα σε μια περίοδο έντονων προκλήσεων.

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